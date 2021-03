Depois de Nelson Piquet disparar o termo 'Globolixo' na cobertura pré-corrida do GP do Bahrein de Fórmula 1 na Band, que assumiu os direitos da categoria após a elite do esporte a motor sair do Grupo Globo, o quadro humorístico "F1 em 1 Minuto", apresentado por Tossiro Neto no programa 'Tá Na Área', do SporTV, resolveu ironizar o tricampeão mundial e seu filho Nelsinho Piquet. Além disso, o jornalista afirmou que "não viu" a corrida. Confira no vídeo:

Chamado pelos apresentadores Igor Rodrigues e Magno Navarro para fazer um resumo da prova em Sakhir, Tossiro Neto disse o seguinte: "A gente não viu a corrida, mas, pelo que a gente ficou sabendo, o Max Verstappen largou na pole position."

"Depois de um tempinho, teve um momento bacana da corrida em um carro laranjinha ultrapassou um carro vinho e, mais tarde, aconteceu um outro negócio ali, em que o Lewis Hamilton acabou aproveitando e ganhando a corrida no Bahrein", seguiu.

"Também neste domingo, o pai do ex-piloto Nelsinho Piquet... Não pode? O pai do... O também ex-piloto Nelson", afirmou hesitantemente o jornalista antes de ser interrompido deliberadamente para a introdução de um intervalo comercial.

Entretanto, não há um carro com a cor vinho na F1 atual. Além disso, Nelsinho Piquet, que passou pela F1, foi o primeiro campeão mundial da Fórmula E e é o único brasileiro com vitórias na NASCAR, segue competindo. Atualmente, é destaque na Stock Car.

'Piada' repercutiu mal internamente

O Motorsport.com apurou que o quadro desagradou parte da redação. Segundo a reportagem, a iniciativa "pegou mal" e muitos sequer entenderam a 'piada', já que Nelson Piquet não é um mero ex-piloto e conquistou três títulos da categoria de elite do esporte a motor mundial. Além de "jornalista, roteirista e ex-setorista de futebol", Tossiro Neto diz que escreve "humor, faço stand-up e discuto amenidades".

Band esquiva de críticas e elogia Globo

Na manhã desta terça (30), a Band divulgou uma nota à imprensa se afastando das críticas feitas ao canal ao longo da transmissão do GP do Bahrein no último domingo (28).

"Em relação às opiniões proferidas, durante a programação especial da cobertura do Grande Prêmio do Bahrein de F1, a Band esclarece que a posição dos nossos entrevistados não reflete necessariamente os da emissora".

"Durante os últimos 41 anos, os direitos da F1 foram da Rede Globo e a Band não só reconhece o significativo trabalho feito, como também a qualidade técnica e jornalística, que valorizou e elevou a importância da modalidade".

Os comentários, em especial o "Globolixo" de Nelson Piquet, causaram um mal-estar interno no canal, a ponto do momento ter sido apagado do site oficial do canal.

EXCLUSIVO: Nelson Piquet crê que Verstappen ENGOLIRIA Hamilton na Mercedes; Nelsinho compara pilotos

