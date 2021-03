Neste domingo, a Band deu o pontapé oficial de sua cobertura da Fórmula 1, iniciando uma nova era de transmissões do Mundial no Brasil. E a emissora paulista não poupou para essa estreia, trazendo, além de sua equipe, grandes nomes do esporte, incluindo os campeões Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet. E a participação de Piquet deu o que falar nas redes sociais.

O tricampeão esteve no estúdio do Show do Esporte junto dos apresentadores Glenda Kozlowski e Elia Júnior, o comentarista Reginaldo Leme e de seu filho Nelsinho Piquet, e falaram sobre a situação atual da F1, seu período na principal categoria do automobilismo mundial e a nova empreitada da família na Stock Car, com a MX Piquet Sports, equipe que passa a integrar o grid em 2021.

Nelsinho revelou inclusive que seu pai já deu umas voltas a bordo do Toyota Corolla da MX Piquet e que brincou que o tricampeão não foi afetado pelo grande calor a bordo do carro, uma reclamação recorrente dos pilotos da Stock ao longo de 2020.

Piquet falou que deu algumas voltas para sentir o carro, mas que a emoção não é mais a mesma do passado.

"Eu dei três voltas para sentir o carro, ver como funciona, mas é como andar de bicicleta devagarinho. Fiz isso a vida inteira né. Fiz isso mais para estar junto do filho, conhecer o pessoal da equipe. Essa é a maior emoção".

Já no início de sua participação, Piquet deu o que falar nas redes sociais, ao elogiar a Band por adquirir os direitos de transmissão da F1 no lugar da Globo, canal com o qual o tricampeão não possui um bom relacionamento.

"Eu tô feliz com vocês aqui, a Band, fazendo a Fórmula 1. Largou essa Globolixo".

Na sequência, Piquet celebrou o fato do começo da temporada 2021 dar a impressão de ser mais disputada que os anos anteriores, afirmando que "já estava ficando chato". Direto do Bahrein, Mariana Becker brincou com o fato de Verstappen estar namorando Kelly, filha do tricampeão, afirmando que o piloto "está ficando meio brasileiro".

Piquet ainda relembrou sobre sua trajetória na F1 e o relacionamento com a Band, já que a sua primeira vitória no Mundial, em Long Beach em 1980, teve transmissão ao vivo do canal paulista.

Reginaldo Leme falou de alguns episódios da trajetória do tricampeão, relembrando uma clássica ultrapassagem de Piquet em cima de Gilles Villeneuve no GP do Brasil em Jacarepaguá e o seu relacionamento com grandes nomes do esporte, como Gordon Murray o seu trabalho ajudando a desenvolver os carros com os quais correu.

