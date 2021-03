Em entrevista ao Motorsport.com, o brasileiro Nelson Piquet, tricampeão da Fórmula 1, afirmou que Max Verstappen, da Red Bull, engoliria o britânico Lewis Hamilton caso rivalizasse na Mercedes com o vencedor de sete títulos mundiais. Para 'Nelsão', a agressividade do holandês faria a diferença no duelo. O ídolo do Brasil também falou sobre outros pilotos, como o finlandês Valtteri Bottas, companheiro do heptacampeão. Confira:

"Se o Max estivesse na Mercedes, ele engoliria o Hamilton. Ele é mais agressivo. Ele até pode errar um pouco mais por causa dessa agressividade, mas eu acho que ele é melhor que o Hamilton", afirmou 'Nelsão'.

"Está muito fácil para o Hamilton ter lá o Bottas como segundo piloto e ganhar tudo. É que nem eu e o (Nigel) Mansell correndo com a Williams e outros (pilotos) lá atrás. Eu ganhei o campeonato em 1987 e eu não guiava mais nada, porque eu bati a cabeça no início do ano, então tinha problema de (noção) de profundidade e tudo... Ganhei o campeonato um pouco na sorte. Devia ter ganhado em 86 e ganhei em 87."

"A facilidade era muito grande, o carro era muito melhor do que todos os outros carros. A Mercedes vem sendo muito melhor nos últimos cinco anos do que todos os outros carros", ponderou Piquet, antes de falar mais sobre Hamilton.

"Não é que ele não é bom, mas ele está com um cara muito inferior a ele no time. E o outro (Nico Rosberg) era mais inferior ainda. E o Nico ganhou (em 2016), para você ver que foi um ano em que o Hamilton quebrou, bateu... Aí ele (Rosberg) ganhou o campeonato".

No primeiro embate de 2021 entre Hamilton e Verstappen, melhor para o britânico, que ficou com a vitória no GP do Bahrein, realizado no último domingo (28). Mas a disputa entre os dois segue dando o que falar, com muitos criticando o fato de a direção de prova ter ameaçado punir o holandês por ultrapassar por fora da pista na curva 4, enquanto o heptacampeão recebeu somente uma advertência por usar o espaço no mesmo local durante a prova.

