Uma bandeira quadriculada física e não um painel eletrônico, voltará a ser o sinal definitivo do encerramento das corridas de Fórmula 1 a partir de 2020. Para a temporada 2019, a FIA havia mudado um dos regulamentos para que um painel de luz quadriculada se tornasse o sinal de fim de corrida.

Esta foi uma resposta ao erro no GP do Canadá de 2018, onde uma confusão entre um funcionário e a celebridade convidada Winnie Harlow fez com que a bandeira quadriculada fosse agitada uma volta mais cedo por engano.

No entanto, no GP do Japão deste ano, um erro no novo sistema fez com que o painel eletrônico declarasse a corrida encerrada uma volta antes do previsto, apesar de todos estarem completarem a prova na volta correta.

As regras da F1 fizeram com que o fim da corrida tivesse que ser registrado uma volta antes, dando a Sergio Pérez o nono lugar e derrubando Nico Hulkenberg para a décima posição.

Modelo havia encerrado prova no Canadá no momento errado. Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Após a corrida, o diretor de corridas da FIA, Michael Masi, não quis dizer se o erro foi causado por um foi um gatilho automático ou por erro humano, admitindo apenas que “foi um daqueles que não havia acontecido antes com a bandeira quadriculada, e acabamos de investigar o porquê".

Sebastian Vettel disse que este foi um exemplo do porque apenas uma bandeira quadriculada real deveria terminar uma corrida de F1, pois para ele, esse seria o "sinal final" ao qual os pilotos respondem.

Nesta semana, a reunião de quarta-feira do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA ratificou a reintegração da bandeira quadriculada como o sinal definitivo do encerramento das corridas.

As mesmas regras ainda serão aplicadas se, por algum erro, a bandeira for agitada antes do previsto, com o resultado da corrida sendo declarado naquele momento, em vez de o painel ser usado como backup.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Sai 2019, chega 2020

Na próxima temporada, os regulamentos técnicos serão os mesmos deste ano, o que significa que pela primeira vez em anos, as equipes trabalharão exclusivamente para aprimorar os carros, sem necessidade de se adequarem à novas restrições e características. Por isso, espera-se que o panorama do campeonato seja mais equilibrado do que o de 2019. Confira o raio-x da temporada preparada pelo Motorsport.com:

Galeria Lista 1º Lewis Hamilton: 413 pontos, 11 vitórias, 17 pódios, 5 poles, 6 voltas mais rápidas e 511 voltas lideradas 1 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2º Valtteri Bottas: 326 pontos, 4 vitórias, 15 pódios, 5 poles, 3 voltas mais rápidas e 185 voltas lideradas 2 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 3º Max Verstappen, 278 pontos, 3 vitórias, 9 pódios, 2 poles, 3 voltas mais rápidas e 156 voltas lideradas 3 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 4º Charles Leclerc: 264 pontos, 2 vitórias, 10 pódios, 7 poles, 4 voltas mais rápidas e 246 voltas lideradas 4 / 20 Foto de: Alessio Morgese / Luca Rossini 5º Sebastian Vettel: 240 pontos, 1 vitória, 9 pódios, 2 poles, 2 voltas mais rápidas e 160 voltas lideradas 5 / 20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 6º Carlos Sainz Jr: 96 pontos, 1 pódio (3º no Brasil) 6 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 7º Pierre Gasly: 95 pontos, 1 pódio (2º no Brasil) e 2 voltas mais rápidas 7 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 8º Alex Albon: 92 pontos, 4º lugar (Japão) 8 / 20 Foto de: Tomohiro Yoshita 9º Daniel Ricciardo: 54 pontos, 4º lugar (Itália) 9 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 10º Sergio Perez: 52 pontos, 6º lugar (Azerbaijão e Bélgica) 10 / 20 Foto de: Erik Junius 11º Lando Norris: 49 pontos, 6º lugar (Bahrein e Áustria) 11 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 12º Kimi Raikkonen: 43 pontos, 4º lugar (Brasil) 12 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 13º Daniil Kvyat: 37 pontos, 1 pódio (3º na Alemanha) 13 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 14º Nico Hulkenberg: 37 pontos, 5º lugar (Itália) 14 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 15º Lance Stroll: 21 pontos, 4º lugar (Alemanha) 15 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 16º Kevin Magnussen: 20 pontos, 6º lugar (Austrália) e 1 volta mais rápida em Singapura 16 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 17º Antonio Giovinazzi: 14 pontos, 5º lugar (Brasil) e 4 voltas lideradas (Singapura) 17 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 18º Romain Grosjean: 8 pontos, 7º lugar (Alemanha) 18 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 19º Robert Kubica: 1 ponto, 10º lugar (Alemanha) 19 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 20º George Russell: 0 ponto, mas superou o companheiro em todas as classificações 20 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

2020 em foco:

Com o fim da temporada da Fórmula 1, fizemos um balanço do ano que está se encerrando e traçamos um panorama sobre o que está por vir em 2020. Confira esse e outros assuntos no episódio dessa semana do podcast do Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.