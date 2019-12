As equipes de Fórmula 1 não poderão mais esconder seus carros dos fãs e equipes rivais durante os testes de inverno, após uma mudança nas regras, estabelecida pela FIA.

Anteriormente, não havia restrições em testes, embora os regulamentos da F1 já obrigassem as equipes a manter os carros em exibição nos finais de semana de GP.

Isso significa que as equipes, ansiosas por manterem seus desenvolvimentos tecnológicos em segredo dos rivais, tentavam esconder as novidades ou as mantinham completamente escondidas atrás de cortinas durante a pré-temporada.

Mas em uma reunião do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA, foi acordado que seria introduzida uma mudança nas regras, impedindo as equipes de esconder seus carros.

Uma declaração do órgão disse que a FIA havia aprovado: "Uma redação para impedir que as equipes cubram seus carros durante os testes de inverno, a fim de tornar esses eventos mais atraentes para a mídia e para os fãs".

Outras mudanças foram aprovadas pela FIA, incluindo regras relativas à amostragem e teste de combustível em eventos, para garantir que cumpram as normas de referência.

A FIA também confirmou a nomeação de três fornecedores padrão a partir de 2021. A BBS fornecerá os aros das rodas, a Magneti Marelli fornecerá bombas de injeção de combustível e a Bosch fornecerá a bomba e a tubulação de alta pressão.

Equipes podiam esconder os carros até mesmo após quebras e acidentes. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

As novas regras significam que as mesmas restrições que as equipes têm nos eventos da F1 estarão em vigor durante os testes e apresentações.

As regras estipulam que: “Nenhuma tela, cobertura ou outra obstrução que oculte qualquer parte do carro será permitida a qualquer momento no paddock, garagens, pit lane ou grid, a menos que fique claro que essas coberturas são necessárias exclusivamente por razões mecânicas. ”

Também existem proibições específicas sobre:

* Motor, capas na caixa de câmbio ou no radiador enquanto os motores estão sendo trocados ou movimentados pela garagem;

* Capas sobre as asas sobressalentes quando elas estão em um suporte no pit lane ou quando não estão sendo usadas;

* Peças como (mas não se limitando a) assoalhos sobressalentes, plataformas de combustível ou carrinhos de ferramentas não podem ser usadas como obstrução.

Algumas coberturas são permitidas, incluindo bandejas de ferramentas transparentes, tampas nas asas traseiras para proteger os mecânicos do carro, coberturas de pneus quando chove.

Sai 2019, chega 2020

Na próxima temporada, os regulamentos técnicos serão os mesmos deste ano, o que significa que pela primeira vez em anos, as equipes trabalharão exclusivamente para aprimorar os carros, sem necessidade de se adequarem à novas restrições e características. Por isso, espera-se que o panorama do campeonato seja mais equilibrado do que o de 2019. Confira o raio-x da temporada preparada pelo Motorsport.com:

Galeria Lista 1º Lewis Hamilton: 413 pontos, 11 vitórias, 17 pódios, 5 poles, 6 voltas mais rápidas e 511 voltas lideradas 1 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2º Valtteri Bottas: 326 pontos, 4 vitórias, 15 pódios, 5 poles, 3 voltas mais rápidas e 185 voltas lideradas 2 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 3º Max Verstappen, 278 pontos, 3 vitórias, 9 pódios, 2 poles, 3 voltas mais rápidas e 156 voltas lideradas 3 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 4º Charles Leclerc: 264 pontos, 2 vitórias, 10 pódios, 7 poles, 4 voltas mais rápidas e 246 voltas lideradas 4 / 20 Foto de: Alessio Morgese / Luca Rossini 5º Sebastian Vettel: 240 pontos, 1 vitória, 9 pódios, 2 poles, 2 voltas mais rápidas e 160 voltas lideradas 5 / 20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 6º Carlos Sainz Jr: 96 pontos, 1 pódio (3º no Brasil) 6 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 7º Pierre Gasly: 95 pontos, 1 pódio (2º no Brasil) e 2 voltas mais rápidas 7 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 8º Alex Albon: 92 pontos, 4º lugar (Japão) 8 / 20 Foto de: Tomohiro Yoshita 9º Daniel Ricciardo: 54 pontos, 4º lugar (Itália) 9 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 10º Sergio Perez: 52 pontos, 6º lugar (Azerbaijão e Bélgica) 10 / 20 Foto de: Erik Junius 11º Lando Norris: 49 pontos, 6º lugar (Bahrein e Áustria) 11 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 12º Kimi Raikkonen: 43 pontos, 4º lugar (Brasil) 12 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 13º Daniil Kvyat: 37 pontos, 1 pódio (3º na Alemanha) 13 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 14º Nico Hulkenberg: 37 pontos, 5º lugar (Itália) 14 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 15º Lance Stroll: 21 pontos, 4º lugar (Alemanha) 15 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 16º Kevin Magnussen: 20 pontos, 6º lugar (Austrália) e 1 volta mais rápida em Singapura 16 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 17º Antonio Giovinazzi: 14 pontos, 5º lugar (Brasil) e 4 voltas lideradas (Singapura) 17 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 18º Romain Grosjean: 8 pontos, 7º lugar (Alemanha) 18 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 19º Robert Kubica: 1 ponto, 10º lugar (Alemanha) 19 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 20º George Russell: 0 ponto, mas superou o companheiro em todas as classificações 20 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

