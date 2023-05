Nesta quarta-feira, o mundo do entretenimento lamentou a morte de Tina Turner, cantora internacionalmente conhecida como "Rainha do Rock". Além do estrelato nos palcos, ela ficou muito famosa no Brasil por uma passagem com Ayrton Senna: foi no ano de 1993, em Adelaide, palco do GP da Austrália, quando a artista chamou o tricampeão de Fórmula 1 para dedicar a ele uma especial interpretação da música 'The Best' (o melhor, em inglês), levando fãs à loucura. Assista:

Namorada do brasileiro na época, Adriane Galisteu falou da admiração do piloto pela cantora: "Eu aprendi a ouvir e admirar a Tina porque o Ayrton amava. O poder e a força dela são inexplicáveis. Neste dia, na Austrália, eu tive a chance de abraçar a mulher mais cheirosa que já conheci (lembro que eu e o Ayrton ficamos falando horas sobre ela depois do show). Que sorte a minha de estar ao lado dele com ela!", relatou a apresentadora, destacando o perfume da "Rainha do Rock".

O encontro de Senna e Turner é muito conhecido no Brasil, com 'The Best' sendo frequentemente associada ao tricampeão mundial. O que poucos sabem, porém, é que o episódio em Adelaide foi logo depois da última vitória do tricampeão na F1. Uma das companhias de Ayrton naquele fim de semana, o manager de pilotos Geraldo Rodrigues, ativo no automobilismo até hoje, falou com exclusividade ao Motorsport.com sobre a alegria do paulistano e o impacto positivo de Galisteu.

"Ele muito feliz e gostava muito dela (Galisteu). Ela fazia muito bem pra ele. Fora dos horários de corrida, mesmo com a gente, ele sempre era meio quietão, meio 'fechadão'. Com ela, não: com ela o Ayrton era brincalhão, porque ela era muito 'moleca'... Ele estava muito feliz. E ele realmente gostava da Tina, era fã. Então, para ele, foi como se fosse pra gente quando chegava perto dele. Você nunca ia imaginar... Eu, mesmo o conhecendo, tinha ele como ídolo. Ali, foi o contrário: o ídolo era a Tina!".

Quem também falou sobre a passagem foi Rubens Barrichello, que cedeu o seu depoimento ao Motorsport.com: "Nesse dia em que a Tina cantou para o Senna, estávamos juntos indo pro show. Você basicamente precisava do seu passe de F1 e era dentro da pista. Fenomenal. Era meu primeiro ano de F1 e eu já estava vivendo um momento único. Foi um dos momentos em que eu estive com o Ayrton: eu, ele e o Christian [Fittipaldi] num jantar, e fomos chamado para o show". Assista:

"O show dentro da pista. A gente chega juntos, o Senna ficou num canto e eu fiquei do outro. Quando eu vi a Tina chamando [o Ayrton], foi uma alegria muito grande. O 'chefe' (apelido com que Rubinho chamava Ayrton) com certeza era simply the best (simplesmente o melhor, conforme a música). Foi um dos melhores show de que já participei. Sinto muito por vê-la ir, mas essa memória ficará guardada na minha memória para sempre", completou o bicampeão da Stock Car Pro Series.

Geraldo Rodrigues, que trabalhava com Barrichello, deu mais detalhes. "Eu estava [no show], sim! Estava no palco ali do lado. Estávamos eu, Rubinho, Adriane Galisteu e o Ayrton. Ficamos no palco, eu tenho até hoje as credenciais Free Pass. Fomos no camarim depois. E anos depois eu encontrei a Tina Turner em Mônaco, porque ela morou um período lá. Foi um dia especial esse daí, não dá pra esquecer nunca mais".

"Adelaide era uma corrida bem legal, bem descontraída e com várias passagens legais. Tinha muitas coisas legais acontecendo lá, era uma corrida muito boa. E como era mais longe, a Adriane foi. Aí um cara da equipe de produção da Tina gostava de F1, veio nos boxes e um jornalista nos apresentou. A gente conversou, fiquei sabendo que tinha o show à noite e pensei: 'Meu, demais! Será que dá para ir?'. Eu comentei com a Adriane e aí ela falou: 'Lógico, o Ayrton adora, vamos dar um jeito de ir!'."

"O show era depois da corrida, o cara veio, pegou a gente e levou... A gente achou que ia assistir o show, mas não pensou que ia ficar no palco. Cada um tinha dois passes, tinha o pass de backstage e tinha um que era triplo A (All Areas Access, acesso a todas as áreas, com a capa do álbum da Tina em preto e branco), e aí a gente pôde subir no palco. Ele (produtor da Tina Turner) avisou ela [da presença de Senna] e ela fez essa homenagem. Foi muito legal, muito legal...", seguiu Geraldo.

"Surpresa total! A gente achou que ia ficar ali no cantinho assistindo o show 'de boa', né? Aí de repente ela pára e fala: 'Olha quem tá aqui!'. Aí ela fala umas palavras em português e chama ele. E é engraçado que ela fala para a galera: 'Vocês sabem quem é ele?'. Como fosse um corredor de kart qualquer, né? Foi muito legal, mais da metade da galera era a galera que estava na corrida, né? Todo mundo sabia quem era ele", completou Rodrigues em entrevista exclusiva ao Motorsport.com.

Aston-Honda na F1 2026: Detalhes, impacto para RBR/Mercedes e o fator Alonso

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: após críticas de Max e Lewis, dá para dizer que F1 está perdendo seu DNA?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: