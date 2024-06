Consultor de automobilismo da Red Bull na Fórmula 1 e dirigente com longa trajetória no esporte a motor, Helmut Marko concedeu entrevista exclusiva ao Motorsport.com recentemente, lembrando de passagens curiosas com Juan Pablo Montoya.

O colombiano foi piloto da equipe de propriedade de Helmut na Fórmula 3000, a RSM Marko, e foi o vice-campeão de 1997 na categoria, que na época equivalia à atual Fórmula 2 -- o vencedor da temporada foi o brasileiro Ricardo Zonta.

Juan Pablo Montoya (de branco) cumprimenta Ricardo Zonta Foto de: Sutton Images

Questionado sobre o período com Montoya na F3000 durante entrevista ao YouTube do Formel1.de, publicação-irmã do Motorsport.com, o dirigente austríaco foi sincero sobre a relação com o piloto colombiano.

"Montoya foi um caso muito especial. Ele veio para Graz (Áustria) e no segundo dia me perguntou qual dos nossos McDonald's era o melhor. Eu nem sabia que havia três em Graz. Ele tinha uma velocidade incrível, mas jogou fora o campeonato por erros de pilotagem e falta de preparo físico. Ele não queria nada além de seus hambúrgueres. Então eu o convidei [para uma refeição] e só servi salada", relatou Marko.

"Ele estava muito apertado financeiramente naquela época, estava com fome e, como não fazia nenhum exercício físico, eu o fiz caminhar da minha casa até onde ele morava, o que demorava uns bons 50 minutos ou uma hora pela floresta. Isso lhe fez muito bem", seguiu o atual conselheiro da Red Bull.

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"A próxima corrida foi muito melhor. Mas sim, eles (pilotos promissores) são pessoas jovens, às vezes muito teimosas e você quer ajudá-los. Mas ele era tão teimoso... Na verdade, esse foi um dos casos mais difíceis, porque sua velocidade era incrível."

"Em Helsinque (Finlândia), ele pilotou nos circuitos urbanos 1s mais rápido, 1s5 mais rápido... Aí ele perdeu o carro e trocou a suspensão durante a corrida. Então fez as voltas mais rápidas novamente com um carro relativamente torto. Há um número incrível de histórias de Montoya", completou Marko.

Montoya fala sobre Marko

Em entrevista anterior ao Motorsport.com, Juan Pablo também havia comentado sobre a F3000 1997. "Na época foi difícil, mas no final ele me tornou um piloto melhor. Ele sempre gritava que eu tinha muitos problemas e que era louco e tudo mais. Mas fazia isso com as intenções certas", relatou o colombiano.

"Ele estava me pressionando o tempo todo para ser uma pessoa melhor", continuou Montoya, que confirmou a história sobre a refeição. "Lembro que uma vez ele me convidou para almoçar na casa dele. Me serviram salada, mas naquela época eu não comia vegetais. Ele então me fez correr de volta".

"Foi mais de uma hora de corrida. Na época, eu fiquei muito zangado com ele, mas olhando para trás, percebi que era sua maneira de me empurrar para frente. Ter morado em Graz e tudo mais foi uma boa experiência para mim. Eu quase não tinha dinheiro na época, mas Helmut cuidou bem de mim”, finalizou.

