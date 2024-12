Nos últimos 15 anos, a Sauber teve problemas para conseguir bons resultados na Fórmula 1, se contentando em lutar no fundo do grid, seja sob o domínio da Alfa Romeo ou Stake. O último pódio da equipe foi em 2012, no Japão, com Kamui Kobayashi. À época, a categoria ainda usava motores V8.

O time passou a maior parte dos últimos 10 anos no modo 'sobrevivência', terminando como a última colocada no campeonato quatro vezes na era híbrida.

Nesta temporada, ela foi claramente a equipe mais fraca do grid. Isso manteve muitos dos pilotos livres para 2025 longe da Sauber, que optou por não vir para cá, apesar da presença da Audi.

Falando sobre isso, o diretor da Sauber, Mattia Binotto, disse: "Nos últimos 10 anos, vimos a equipe Sauber tentando sobreviver".

"Durante esse período, o objetivo da equipe foi apenas correr, lutar e, de alguma forma, seguir em frente. Essa abordagem é muito diferente da mentalidade de um vencedor. Temos muito a fazer em termos de cultura e atitude para vencer".

Mas as coisas estão prestes a mudar para a Sauber. A partir de 2026, a Sauber se tornará a equipe de fábrica da Audi e iniciará um projeto totalmente novo na fábrica de Hinwil.

Binotto vê essa nova era como uma oportunidade importante para a Sauber, que almeja uma virada de mesa.

"A evolução da equipe nos próximos anos permitirá que nos tornemos mais do que apenas uma equipe que participa de corridas".

Mattia Binotto, COO e CTO, Equipe de F1 da Stake KICK Sauber Foto: Andy Hone / Motorsport Images

REGI LEME ABRE O CORAÇÃO: relação com SENNA, PIQUET e GALVÃO, Singapura-2008, CARREIRA e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

REGI LEME ABRE O CORAÇÃO: relação com SENNA, PIQUET e GALVÃO, Singapura-2008, CARREIRA e muito mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!