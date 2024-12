A temporada de 2024 foi marcada por uma reviravolta para a Red Bull, mas também pelo embate entre Lando Norris e Oscar Piastri, que protagonizaram algumas rusgas nas etapas da Fórmula 1. No entanto, os dois ainda conseguiram garantir o título de construtores para a McLaren, algo que não acontecia desde 1988.

Nas análises, Norris foi claramente o melhor defensor em todas as categorias neste ano e foi ele que conseguiu ser o rival principal de Max Verstappen, apesar de não ter tido sucesso. Isso fez com que a McLaren o escolhesse algumas vezes, colocando Piastri para 'protegê-lo'.

Mesmo que o britânico não tenha vencido o campeonato, ele se colocou entre os melhores, enquanto ficou claro que Piastri ainda tem alguns pontos que precisam ser corrigidos, caso ele queira ser tornar o piloto número um.

"Definitivamente, ele é um companheiro de equipe difícil", disse o jovem de 23 anos ao The Gentleman's Journal. "Mas isso também é bom, porque você sempre quer enfrentar os melhores".

Piastri está, é claro, apenas em sua segunda temporada na F1, o que significa que ele pode chegar a um nível ainda mais alto no futuro, o que poderia causar mais dores de cabeça para Norris e a McLaren. Há uma boa chance de que haja mais momentos como o de Monza, portanto, a tensão é inevitável.

Piastri não tem a intenção de gerar disputas dentro da equipe, mas ele fez a observação sutil de que o que aconteceu na Mercedes no passado poderia acontecer em outros lugares, à medida que as apostas aumentassem.

"Quando você está lutando pelo primeiro e segundo lugar todo fim de semana, a tensão é sempre um pouco maior".

"Já vimos isso no passado, veja o caso de Lewis [Hamilton] e Nico [Rosberg]. Quando você está disputando o primeiro e o segundo lugar, as coisas podem mudar um pouco. Já estivemos nessa posição algumas vezes. No grid, é difícil desenvolver amizades verdadeiras porque você está sempre tentando vencê-lo".

