Depois de assistir outros times triunfando nos últimos 26 anos, a McLaren marcou um ponto decisivo em 2024 ao conquistar o Mundial de Construtores da Fórmula 1. Embora a equipe de Woking já tivesse vencido uma corrida no GP da Itália, com Daniel Ricciardo em 2021, o triunfo se deve, em grandes partes, às circunstâncias da corrida.

Pilotando um MCL38 que foi se aprimorando conforme a temporada se desenrolou, Lando Norris e Oscar Piastri tiveram mais chances de lutarem com as equipes do topo, inclusive, ambos conquistaram suas primeiras vitórias em corridas aos domingos - o britânico venceu quatro corridas, enquanto o australiano triunfou duas vezes.

Norris também subiu significativamente na tabela, se tornando o principal rival de Max Verstappen na busca pelo título, mas acabou não conseguindo bater o holandês.

Em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com, o CEO da McLaren, Zak Brown, acredita que esse sucesso é o ponto culminante dos esforços que ele fez desde que assumiu o comando da equipe em 2016 para desenvolver a estrutura britânica em termos de desempenho na pista, mas também na esfera comercial.

Acima de tudo, Brown explica que o espírito que ele tentou incutir na equipe permitiu que ele deixasse cada indivíduo dar tudo de si em sua posição.

"Acho que o que sei fazer é colocar as melhores pessoas em suas funções, pressioná-las muito, dar-lhes feedback constante, mas deixá-las fazer seu trabalho", explicou. "Trata-se de extrair o melhor deles e levar a empresa adiante".

Zak Brown está no comando da equipe McLaren desde 2016. Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

"É empolgante ser crítico consigo mesmo de forma construtiva. Minha equipe de gerenciamento, com cerca de dez pessoas, é ótima e nós nos desafiamos mutuamente. Somos extremamente leais uns aos outros, mas nem sempre concordamos uns com os outros, e é muito construtivo saber que muitas pessoas não concordam comigo".

Para Zak, a satisfação também vem do fato de que todos na McLaren são abertos uns aos outros e estão dispostos a dar suas opiniões sobre como a equipe funciona.

"Minha equipe de gerenciamento não hesita em dizer: 'Zak, acho que você entendeu errado'", continua ele. "Eu posso contra-argumentar, e eles contra-argumentarão novamente, mas tudo de forma muito construtiva".

Outros gerentes de equipe parecem querer parecer que estão fazendo coisas que não deveriam estar fazendo.

Continuando a análise de sua abordagem para gerenciar uma equipe de Fórmula 1, Zak Brown explica seu desejo de apoiar sua equipe o máximo possível, para que eles possam dar o melhor de si, oferecendo uma imagem que é bastante americana.

"Minha mentalidade é que estou aqui para apoiar a equipe. Eu trabalho para a equipe, eles não trabalham para mim", insiste ele. "Meu ponto de vista é que sou um torcedor. Sou o gerente, portanto não sou o zagueiro. Andrea é um quarterback; todos os membros da equipe de gerenciamento são quarterbacks. Eu sou o gerente, ajudo a decidir o jogo, ajudo, mas não jogo a bola."

Da mesma forma, Brown está convencido de que seu papel também é estar ciente de seus pontos fortes e fracos e saber como permanecer na sombra em certos aspectos de uma organização tão complexa quanto a de uma equipe de F1, onde ele prefere ficar em segundo plano para deixar as pessoas mais competentes agirem.

Brown prefere ficar em segundo plano quando as decisões estão sendo tomadas na parede dos boxes. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Por exemplo, no pitwall, eu não intervenho ", continua ele. "Andrea e eu conversamos, faço perguntas e compartilho minhas ideias. Mas, apesar de ter sido piloto a vida toda, sou a pessoa menos qualificada no pitwall para direcionar uma corrida. Outros CEOs de equipe parecem querer parecer que estão fazendo coisas que não deveriam fazer".

"Uma das melhores coisas que Tom Stallard [engenheiro de corrida de Piastri] me disse foi: 'Sabe o que eu adoro em você no pit wall? Você nunca diz nada! Seria fácil, na frente das câmeras, tentar fazer parecer que fui eu quem definiu a estratégia da corrida".

"Mas essa não é uma boa imagem para a sua própria equipe de corrida, muito menos para o que as pessoas nas arquibancadas pensam. Não vou dizer ao Tom ou ao Will [Joseph, engenheiro de Norris] como fazer uma corrida. Não estou qualificado para fazer isso. E acho que isso gera respeito".

No ano que vem, a McLaren entrará na campanha de 2025 como uma das favoritas e terá como objetivo os dois títulos mundiais, com seus dois pilotos, agora mais afiados e que, sem dúvida, estarão entre os pilotos fortes da próxima temporada.

