Quando Finbarr O'Connell tomou seu lugar na coletiva de imprensa dos chefes de equipe da Fórmula 1 no GP de Abu Dhabi em 2014, o cenário foi bastante desconcertante para quem estava presente. À época, ele trabalhava para a empresa em falência Smith & Williamson que, por sua vez, havia assumido a administração da Caterham Sports Limited.

O'Connell chegou, vestido com o kit branco e verde da Caterham, depois que a equipe arrecadou dois milhões e 300 mil euros por meio de uma campanha de financiamento coletivo para poder participar da última corrida da temporada.

As finanças debilitadas da Caterham fizeram com que a equipe perdesse os GPs dos EUA e do Brasil, pois os cofres estavam secos. Ao levantar fundos, O'Connell esperava poder apresentar a Caterham a qualquer comprador em potencial.

Agora, uma década depois, o Motorsport.com conversou com O'Connell, um dos chefes de equipe mais improváveis da F1, para perguntar a ele quais são suas lembranças mais duradouras do que acabou sendo o 'canto do cisne' da Caterham no Circuito Yas Marina.

"Tenho quatro lembranças duradouras do GP de Abu Dhabi", diz ele. "A primeira é o espírito de equipe da Caterham F1. Todos esses senhores e senhoras se reuniram, pagando apenas suas despesas, por causa de seu amor pela equipe".

"Me lembro de dizer à imprensa em Abu Dhabi que essa equipe tinha dois motores, a unidade de potência da Renault sob o capô e os homens e mulheres da equipe que deram tudo de si por algo que era muito mais do que apenas um trabalho para eles, que era sua equipe, sua vida e seu orgulho".

"A segunda lembrança foi estar sentado na parede dos boxes com minhas 'latas' na cabeça, em contato direto com os pilotos e a equipe de corrida. Quando surgiu um problema sério no carro de Kamui Kobayashi, dei a instrução 'Box Box' para que ele entrasse".

"A terceira foi receber um telefonema da FIA informando que Will Stevens não poderia correr no GP porque não tinha uma superlicença. Como contingência, entrei em contato com um amigo meu que era o proprietário de uma das outras equipes e perguntei se eu poderia "pegar emprestado" um de seus pilotos se precisasse de um segundo piloto. No final, a superlicença de Will foi concedida e ele pôde ir ao evento".

O'Connell não tem nada além de palavras calorosas para dizer sobre seus colegas da Caterham que lutaram contra probabilidades insuperáveis Foto de: Patrik Lundin / Motorsport Images

"Meu quarto estava correndo na pista com meus corredores verdes da Caterham. Tudo o que posso dizer é que parecia uma boa ideia na época!"

A participação de O'Connell na coletiva de imprensa da FIA foi de fato um momento surreal. Ele se sentou no painel que incluía Toto Wolff, Christian Horner e os então chefes de equipe Marco Mattiaci (Ferrari), Claire Williams e Otmar Szafnauer (Force India), além do representante da Lotus, Federico Gastaldi.

"Eu estava lá para tentar resgatar uma equipe de F1 e não senti nada além de apoio e amizade deles e dos outros diretores de equipe de F1", lembra O'Connell. "Após o GP de Abu Dhabi, voei para a Suíça para participar de uma reunião com a FIA, que tinha como objetivo me apoiar o máximo possível em meus esforços para tentar reestruturar ou vender a equipe Caterham".

"Bernie não queria que a imprensa mundial de automobilismo se perguntasse quem era aquele cara que estava apertando as mãos dos pilotos da Caterham no grid e que fosse explicado que eu era um especialista em reestruturação, o que ele provavelmente via como um agente funerário corporativo."

Finbarr O'Connell

"Eu apresentei a ideia de uma das outras equipes de F1 adquirir a Caterham e adaptá-la como uma segunda equipe para sua marca. A desvantagem teria sido um carro muito diferente, mas a vantagem teria sido o custo reduzido de entrar em outra equipe e a velocidade de colocar essa nova equipe no grid".

O'Connell levantou os fundos para levar a Caterham a Abu Dhabi e compareceu à coletiva de imprensa, mas um lugar que ele não teve permissão para ir foi o grid. Essa foi uma decisão do ex-superintendente da F1, Bernie Ecclestone, que achava que um administrador no grid passaria a mensagem errada sobre a F1.

"Bernie queria a Caterham no grid e correndo em Abu Dhabi, especialmente porque a Marussia não iria correr", explica O'Connell. "Ele ajudou a equipe a organizar o transporte de todo o kit de corrida, embora eu tenha pago muito caro por isso. Bernie também ajudou a organizar nossos pneus e gasolina".

"Mas, como mestre de cerimônias desse incrível circo itinerante, Bernie também dava todas as ordens, desde quem ele daria passes para os boxes até o fato de não querer que eu estivesse no grid".

"Bernie não queria que a imprensa mundial de automobilismo se perguntasse quem era aquele cara que estava apertando as mãos dos pilotos da Caterham no grid e que fosse explicado que eu era um especialista em reestruturação, o que ele provavelmente via como um agente funerário corporativo".

Stevens fez sua estreia pela Caterham em Abu Dhabi, mas O'Connell se destacou por sua ausência no grid... Foto de: Glenn Dunbar

"Ele também impediu que meu advogado entrasse no paddock, mas descobriu-se que ele representava um dos parentes de Bernie e, por isso, acabou sendo autorizado a entrar..."

Infelizmente, nunca foi encontrado um comprador para a equipe, apesar do grande interesse. A Caterham acabou sendo dividida, suas peças e equipamentos foram vendidos e o mesmo destino teve o Centro Técnico de Leafield.

"Infelizmente, nenhuma parte estava em posição de adquirir essa equipe de F1 pronta na época", acrescenta O'Connell. "Ela foi desmembrada e os carros e as peças de engenharia foram vendidos em um leilão. O Centro Técnico de Leafield foi colocado no mercado e vendido pelo maior lance, e toda a equipe de corrida encontrou lugar em outras equipes e em outros negócios de corrida".

O local de Leafield permanece em um estado de desuso e abandono. O que poderia ter sido uma casa ideal para uma equipe moderna de F1 agora provavelmente será convertido em um refúgio de luxo.

"Sei que os novos proprietários tiveram grandes dificuldades para obter permissão de planejamento para o esquema que eles preferiam", diz O'Connell. "Agora sei que os desenvolvedores estão se candidatando para construir um parque de férias de luxo no local, e o desenvolvimento proposto incluiria 51 cabines de férias, oito cabines em estilo celeiro e duas casas loft que serão criadas a partir de um edifício existente".

"O conceito é criar 'experiências de refúgio de primeira classe', incluindo a criação de uma nova piscina coberta, um spa, banheiras de hidromassagem ao ar livre, vestiários, uma loja, um novo bar e restaurante, um espaço aberto coberto para socialização e um espaço para estúdio".

Os esforços de O'Connell para salvar a Caterham não foram bem-sucedidos e Abu Dhabi 2014 se tornou sua corrida de despedida Foto de: Andy Hone

REGI LEME ABRE O CORAÇÃO: relação com SENNA, PIQUET e GALVÃO, Singapura-2008, CARREIRA e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

REGI LEME ABRE O CORAÇÃO: relação com SENNA, PIQUET e GALVÃO, Singapura-2008, CARREIRA e muito mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!