A Mercedes dominou a sexta-feira da Fórmula 1 em Monza, com duas dobradinhas nos treinos livres. Valtteri Bottas liderou no TL1 enquanto Lewis Hamilton foi o mais rápido do dia no TL2. E a performance da equipe alemã surpreendeu até o piloto finlandês, que não esperava um domínio tão grande na largada.

Até aqui, a Red Bull tem sido a principal rival da Mercedes na temporada, mas Max Verstappen foi apenas o quinto em ambas as sessões, tendo como melhor tempo uma volta mais de um segundo mais alta que a de Hamilton.

Após o treino livre, Bottas disse que está muito feliz com o dia apesar de ter alguns problemas de estabilidade na traseira do carro em determinados pontos da pista, e ficou surpreso com a vantagem da Mercedes.

"O carro estava bom ao longo do dia. Certamente podemos melhorar. Eu diria que o maior problema foi uma falta de estabilidade na traseira em algumas curvas, mas, no geral, foi muito bom".

"Acho que a performance e os tempos de volta comparado com os demais me surpreenderam um pouco. Mas vamos ver amanhã".

Perguntado sobre o quanto a Mercedes consegue abaixar amanhã nos tempos da classificação, Bottas seguiu sendo otimista.

"Sempre temos espaço para melhorar. Acho que minha volta no segundo treino não foi boa. Da minha parte, tenho como melhorar. Mas acredito que seja o mesmo para a equipe".

O segundo treino trouxe várias voltas deletadas por ultrapassar os limites da Parabólica, além de vários carros tentando se aproveitar do vácuo dos demais. Bottas disse que as táticas de classificação devem fazer a diferença na volta.

"É uma volta rápida e curta, com poucas voltas que fazem a diferença. Será uma boa batalha, mas eu me sinto bem, então mal posso esperar".

SEXTA-LIVRE: Passeio da Mercedes, batida de Verstappen e reestruturação da Renault

PODCAST: O que será da F1 no Brasil em 2021, sem Globo, pilotos e corrida?