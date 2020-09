No primeiro treino livre para o GP da Itália de Fórmula 1, a transmissão mostrou vários casos de pilotos em volta de desaceleração atrapalhado quem vinha em volta rápida. Visando evitar novos problemas, o diretor de provas Michael Masi enviou um alerta aos pilotos para que isso não se repita ao longo do fim de semana.

A natureza de alta velocidade da pista de Monza significa que, geralmente os pilotos tentam completar uma volta rápida usando o vácuo de um outro que vem a frente.

Mas, nos últimos anos, isso levou a vários incidentes onde os pilotos andam deliberadamente devagar para evitar liderar uma fila de carros, algo que ficou bem notável no treino classificatório de 2019.

"Eu acho que está ficando perigoso por causa do quão lento esse pessoal está indo", disse Lando Norris durante a sessão no rádio. "Eles ficam andando na trajetória. Acho que é necessário fazer algo".

Lance Stroll, disse à Racing Point que alguns carros haviam "simplesmente parado" no meio da curva, enquanto Valtteri Bottas chamou dois pilotos de "cegos" por entrar no caminho. As reclamações levaram o diretor de provas da F1 a mandar um alerta aos pilotos sobre pilotagem desnecessariamente lenta.

"Cada piloto é alertado sobre o texto do Artigo 27.4 do Regulamento Esportivo da Fórmula 1", diz a nota de Masi. "Por motivos de segurança, em cada sessão de treinos, atos como andar na pista para atrapalhar outro carro pode ser repassado à Direção de Prova".

"Durante o Treino Livre 3 e o Treino Classificatório, o tempo publicado de acordo com o Item 8 das Notas do Evento da Direção de Prova será usada como um guia pelos fiscais para determinar se um piloto está andando desnecessariamente devagar em uma volta de aquecimento ou desaceleração".

O Item 8 confirma que o tempo máximo permitido para essas voltas será divulgado após os treinos da sexta-feira, mas cada caso será julgado pela direção de acordo.

Piloto da Haas e diretor da Associação de Pilotos, Romain Grosjean disse na quinta que esperava uma classificação igual à de 2019 devido à necessidade de buscar o vácuo dos rivais, afirmando que preferia uma classificação um por vez.

"Todos buscam o vácuo e você precisa dele para ter uma boa volta. Se dependesse de mim, seria uma volta por piloto, um depois do outro, aí não teríamos problemas do tipo".

"Mas acho que seria complicado e depende de nós lidarmos com isso da melhor maneira".

