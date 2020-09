Depois de uma vitória na primeira etapa da temporada, Valtteri Bottas não conseguiu mais ensaiar uma disputa real contra Lewis Hamilton na disputa pelo título, e agora está, inclusive, atrás de Max Verstappen na classificação. Mas, após mais um segundo lugar na classificação, agora no GP da Itália de Fórmula 1, o finlandês segue com esperanças.

Bottas chegou a liderar o treino classificatório em alguns momentos, mas não foi páreo para a volta voadora de Hamilton no final, que deu ao hexacampeão sua pole número 94, a volta mais rápida da história da F1 e o recorde de pista em Monza.

Depois do treino, ele afirmou que já esperava uma disputa próxima e falou sobre o impacto do vácuo.

"Foi uma disputa muito próxima, como eu já esperava. Eu vinha em primeiro no final de semana, então consegui ir bem sem o vácuo. Eu não tinha nenhuma expectativa com isso exceto no final do Q3. Nesse momento eu consegui algum benefício com isso".

"Então, novamente, não é uma situação tão ruim assim para estar, mas você acaba sem ter nenhum ganho nas retas".

Bottas segue esperançoso para o domingo, afirmando que as simulações de corridas dele e de Hamilton foram muito próximas.

"O ritmo de corrida parece ser bom. Em comparação com Lewis, minha simulação de corrida foi boa. Espero que seja uma boa corrida amanhã".

Q4: Confira toda a repercussão do treino de classificação para o GP da Itália de Fórmula 1

PODCAST: O que será da F1 no Brasil em 2021, sem Globo, pilotos e corrida?