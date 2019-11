Valtteri Bottas 'voou' no treino classificatório para o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 e cravou a pole para a corrida deste domingo, registrando o novo recorde do Circuito das Américas, em Austin, Texas. Com o tempo de 1min32s029, o finlandês da Mercedes desbancou a concorrência e sai na posição de honra na antepenúltima prova da temporada 2019.

Quem larga em segundo é o alemão da Ferrari Sebastian Vettel, que ficou a 0s012 do líder. O terceiro é o holandês Max Verstappen, da Red Bull. Charles Leclerc, monegasco da Ferrari, larga em quarto. Em busca do hexa, Lewis Hamilton, britânico da Mercedes, sai do quinto posto.

O treino

No Q1, os pilotos logo foram à pista com pneus macios para garantirem o avanço à segunda parte da qualificação. Entretanto, a primeira parte do classificatório só foi definida com cronômetro zerado. E o novato britânico Lando Norris voltou a mostrar seu talento, levando a McLaren ao topo com 1min33s353. O segundo foi Hamilton, a um décimo do líder. Verstappen ficou em terceiro, à frente do também surpreendente Pierre Gasly, francês da Toro Rosso. Bottas completou o top-5.

Entre os eliminados, dois carros de Alfa Romeo e dois monopostos da Williams, como de praxe. O italiano Antonio Giovinazzi bateu na trave e larga em 16º, logo à frente do finlandês Kimi Raikkonen, seu companheiro de Alfa. O novato britânico George Russell, da Williams, sai em 18º, à frente do mexicano Sergio Pérez, da Racing Point. Quem fecha o grid, uma vez mais, é o veterano polonês Robert Kubica, também da Williams. Entretanto, Pérez larga em último, por punição.

Q2

Depois da 'maluquice' do Q1, os pilotos de ponta foram à pista com pneus médios, já que os compostos utilizados no Q2 serão os utilizados na largada. E quem fez o melhor tempo foi Leclerc, que virou 1min32s760, o melhor tempo do fim de semana até então. Vettel avançou em segundo, à frente de Albon, que passou de borrachas macias. Hamilton e Verstappen completaram o top-5.

O primeiro eliminado foi o alemão Nico Hulkenberg, que larga em 11º com a Renault. Piloto da equipe da casa, a norte-americana Haas, o dinamarquês Kevin Magnussen sai do 12º posto em Austin. O russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, é o 13º, à frente de Lance Stroll, canadense da Racing Point. Quem completou a lista de eliminados do Q2 foi o francês Romain Grosjean, da Haas.

Q3

Discreto em todo fim de semana, Bottas resolveu aparecer na hora decisiva e voou para cravar a pole com 1min32s029, o novo recorde do Circuito das Américas, superando a marca de Hamilton em Austin no ano passado. Vettel ficou em segundo a 0s012, à frente de Verstappen. Leclerc larga em quarto, à frente de Hamilton.

Tabela de tempos do treino classificatório para o GP dos Estados Unidos de F1:

