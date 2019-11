PLACAR F1: Nos EUA, Bottas, Vettel e Verstappen batem companheiros

Valtteri Bottas alcançou sua quinta pole na temporada e 11ª na carreira na Fórmula 1. A última vez do finlandês havia sido no GP da Grã-Bretanha deste ano, há quase cinco meses. No placar interno da Mercedes, Bottas ainda segue atrás de Hamilton.

Depois de sair atrás do companheiro no México, Sebastian Vettel voltou a se impor ante Charles Leclerc. O mesmo não aconteceu na luta interna da Red Bull, onde Max Verstappen mais uma vez larga à frente de Alexander Albon.

Confira abaixo como estão as outras batalhas internas, lembrando que o Motorsport.com não considera possíveis punições de grid.