Bottas relata papos com Massa: "Falamos sobre cerveja e mulheres"

Vice-campeão da Fórmula 1 em 2019, Valtteri Bottas se beneficiou de punição a Charles Leclerc e largará em quarto no GP do Brasil. Embora discreto na classificação, o finlandês foi destaque ao ser questionado pelo Motorsport.com sobre a relação com o brasileiro Felipe Massa, seu ex-companheiro na Williams. "Falamos sobre cerveja e mulheres", revelou o piloto da Mercedes.

Bottas e Massa, que atualmente está na Fórmula E, foram companheiros no time de Grove entre 2014 e 2016. O finlandês, então, foi questionado sobre as dicas que recebeu do brasileiro sobre o circuito de Interlagos, sede da etapa brasileira da F1.

"No primeiro ano em que corri aqui ao lado de Felipe e eu o observei de perto. Ele sempre foi muito rápido nas curvas 1 e 2. Mas os carros mudaram, as zebras mudaram, bastante coisa mudou desde então. Então é uma pista diferente de como costumava ser", ponderou Bottas.

"Ele é um cara legal", afirmou ainda o companheiro do britânico Lewis Hamilton, hexacampeão da F1. O Motorsport.com também perguntou a Bottas se ele e Massa falaram sobre Interlagos antes do GP deste fim de semana. "Não. Hoje só falamos sobre cerveja e mulheres", respondeu.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Veja como ficou o grid de largada para o GP do Brasil de F1:

Galeria Lista 1º - Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 1 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2º - Sebastian Vettel, Ferrari SF90 2 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 3º - Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 3 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 4º - Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 4 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 5º - Alexander Albon, Red Bull RB15 5 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 6º - Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 6 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 7º - Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 7 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 8º - Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 8 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 9º - Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 9 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 10º - Lando Norris, McLaren MCL34 10 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 11º - Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 11 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 12º - Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38 12 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 13º - Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 13 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 14º - Charles Leclerc, Ferrari SF90 (Punido) 14 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 15º - Sergio Perez, Racing Point RP19 15 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 16º - Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 16 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 17º - Lance Stroll, Racing Point RP19 17 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 18º - George Russell, Williams Racing FW42 18 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 19º - Robert Kubica, Williams FW42 19 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 20º - Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 20 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Podcast: o que esperar do GP do Brasil de F1?

Nesta edição do podcast Motorsport.com Brasil, Carlos Costa e Gustavo Faldon falam sobre a expectativa para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1.

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.