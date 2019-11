F1: Vettel alfineta Verstappen após suspeitas sobre motor Ferrari

Piloto alemão da Ferrari, Sebastian Vettel deu uma 'alfinetada' em Max Verstappen após o treino classificatório para o GP do Brasil de Fórmula 1, no qual o holandês da Red Bull largará na pole position.

Questionado sobre o rendimento da RBR na classificação, Vettel cornetou o rival, que vinha criticando a Ferrari em virtude de uma eventual trapaça do time de Maranello no ajuste do motor, o que renderia uma suposta vantagem à escuderia italiana nas retas. Em 'resposta', o tetracampeão sugeriu que o ritmo da Red Bull era "no mínimo suspeito".

"Precisamos admitir que fomos derrotados hoje. Foi um tanto quanto surpreendente. Não por vê-los rápidos, mas pela velocidade deles nas retas", seguiu Vettel. O alemão também fez uma 'provocação' na coletiva após o quali e gerou risadas do próprio Verstappen, além de Lewis Hamilton, que larga em terceiro com a Mercedes.

No GP dos Estados Unidos, a Red Bull fez uma reclamação à FIA sobre uma possível irregularidade no motor Ferrari, que estaria obtendo vantagem de forma irregular. Vettel foi lembrado do assunto e brincou com a situação, dizendo que a velocidade da Red Bull é "no mínimo suspeita".

"Tivemos muitos qualis em que nós éramos sempre um pouco mais rápidos do que todos os outros nas retas e um pouco mais lentos nas curvas", continuou o alemão. "Mas hoje, Max e Alex (Albon) estavam tão rápidos quanto nós nas retas. Não sei o motivo. Nós não fizemos nada diferente".

Questionado pelo Motorsport.com se compartilhava da surpresa do tetracampeão, Lewis Hamilton disse: "É claro. Não esperávamos chegar aqui e ver isso. Eles eram os mais rápidos no segundo setor, então eles obviamente eles ainda tem o mesmo nível de downforce, mas com mais potência”.

No entanto, Verstappen descartou que tenha tanta velocidade nas retas, apontando que a Red Bull não era a mais veloz no último setor, que compreende um trecho de aceleração máxima de 1200 metros.

"No último ano nós fomos relativamente bem aqui", disse Verstappen. "Mas acho que demos um passo à frente nesta temporada. Nós aprendemos a partir de nossos erros em corridas recentes, voltamos mais fortes e tudo está funcionando bem".

Veja como ficou o grid de largada para o GP do Brasil de F1:

Galeria Lista 1º - Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 1 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2º - Sebastian Vettel, Ferrari SF90 2 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 3º - Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 3 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 4º - Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 4 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 5º - Alexander Albon, Red Bull RB15 5 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 6º - Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 6 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 7º - Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 7 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 8º - Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 8 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 9º - Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 9 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 10º - Lando Norris, McLaren MCL34 10 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 11º - Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 11 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 12º - Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38 12 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 13º - Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 13 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 14º - Charles Leclerc, Ferrari SF90 (Punido) 14 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 15º - Sergio Perez, Racing Point RP19 15 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 16º - Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 16 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 17º - Lance Stroll, Racing Point RP19 17 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 18º - George Russell, Williams Racing FW42 18 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 19º - Robert Kubica, Williams FW42 19 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 20º - Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 20 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Podcast: o que esperar do GP do Brasil de F1?

Nesta edição do podcast Motorsport.com Brasil, Carlos Costa e Gustavo Faldon falam sobre a expectativa para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1.

