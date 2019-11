Carlos Sainz conseguiu colocar a McLaren entre os dez mais rápidos nas três primeiras sessões de treinos livres do GP do Brasil, resultados que indicavam que o espanhol conseguiria uma vaga no tão desejado Q3 do GP do Brasil. Porém, ainda no Q1, a equipe resolveu chama-lo de volta ao box momentos antes de ele iniciar sua primeira volta rápida, pois havia detectado um problema em seu carro.

De volta ao box, Sainz ficou sentado em seu carro esperando a McLaren resolver o problema, o que nunca aconteceu e ele terá de amargar a última posição do grid de largada de Interlagos.

Sainz ainda viu seu companheiro de equipe, Lando Norris, avançar ao Q2 e ficar a uma posição do Q3. Norris ainda subiu para a décima posição do grid, graças à punição imposta a Charles Leclerc, que derrubou o piloto da Ferrari de quarto para 14º na largada.

Em sua conta no Twitter, Carlos Sainz lamentou o sábado de classificação para o GP do Brasil.

“Grande decepção. Mais um sábado com obstáculos em que não conseguimos mostrar nossa velocidade. Esse problema no Q1 nos custou uma boa chance de Q3. Amanhã vamos dar tudo do fundo do grid.”

Confira como ficou o grid de largada do GP do Brasil de Fórmula 1: