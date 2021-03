Enquanto Lewis Hamilton e Max Verstappen protagonizaram uma animada disputa pela ponta no GP do Bahrein, etapa de abertura da temporada 2021 da Fórmula 1, a outra Mercedes, de Valtteri Bottas, teve uma corrida solitária, sem conseguir chegar nos ponteiros e nem ser alcançado pelos demais. Mas as atitudes da equipe surpreenderam o finlandês no final das contas.

Bottas terminou com a volta mais rápida após fazer uma parada no final, quando a Mercedes notou que ele tinha uma grande diferença para Lando Norris em quarto.

Nas entrevistas após o final da corrida, conduzidas por Jenson Button, o finlandês disse que ficou surpreso com algumas decisões tomadas pela Mercedes para o domingo.

"Sim, estou desapontado. Que bom que, como equipe, conquistamos bons pontos. Mas, do meu lado, eu senti que a nossa estratégia era mais de defesa do que de ataque, o que me surpreendeu e isso não é normal, não é ideal. Tive ainda uma parada lenta que, no fim, tirou qualquer oportunidade, mas o ritmo foi bom em alguns momentos".

Sobre a disputa da equipe com Verstappen, Bottas destacou a estratégia diferente de pneus dele e de Hamilton.

"Certamente demos um jeito de lidar com os dois carros nessa situação. Tivemos as escolhas diferentes de pneus e, com isso, pudemos brincar com a estratégia. Do meu lado, poderia ter sido melhor hoje".

