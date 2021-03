A Fórmula 1 abriu sua temporada 2021 em grande estilo. Em um GP do Bahrein marcado por muitas disputas na pista, inclusive uma Mercedes x Red Bull que os fãs aguardavam há anos, Lewis Hamilton levou a melhor após Max Verstappen ter um estranho problema no carro nas voltas finais, perdendo a ponta que havia recém-conquistado, conquistando um importante primeiro triunfo neste ano, que promete um luta mais acirrada pelo título.

Até aqui, Max Verstappen vinha como o grande nome do final de semana, liderando os três treinos livres e garantindo a pole position com uma volta voadora no sábado, 0s388 mais rápido que Hamilton.

Antes mesmo da largada, no meio da volta de apresentação, a Red Bull de Sergio Pérez simplesmente se apagou, com o mexicano parando na pista. O carro voltou a funcionar e ele conseguiu se encaminhar aos boxes para sair do pit lane. Mas isso fez com que a direção de prova abortasse a largada, dando mais uma volta de apresentação e reduzindo um giro do total da corrida.

A primeira curva correu sem problemas, e Verstappen conseguiu abrir bem já na saída, enquanto Hamilton manteve o segundo lugar e Leclerc rapidamente passou Bottas, passando para terceiro. Mas as disputas duraram pouco. Mazepin perdeu o controle de sua Haas ainda nas primeiras curvas, batendo forte e forçando a entrada do safety car.

Na relargada, na quarta volta, Gasly passou a sofrer pressão da dupla da McLaren e acabou caindo para o fundo do grid após perder a asa dianteira em um toque com Ricciardo, enquanto Schumacher também perdeu o controle da Haas e acabou rodando, mas sem maiores problemas.

Verstappen começava a abrir e Hamilton era o único que conseguia chegar mais próximo da performance do holandês. Mesmo assim, em nove voltas, a diferença já era de 1s6, enquanto já abria outros quatro para Bottas. Um pouco mais atrás, Leclerc e as McLarens protagonizavam uma grande disputa pelo quarto lugar, com Norris levando a melhor.

Enquanto quem havia largado com pneus macios entrou nos boxes entre as voltas 12 e 17 para colocar médios, Hamilton, que largou de médios, colocou pneus duros para tentar seguir na pista até o final. No meio dessa janela de paradas, Pérez já se encontrava na quinta posição, logo atrás do heptacampeão.

Próximo à metade da corrida, Hamilton tinha quase cinco segundos de vantagem para Verstappen, que parou e colocou pneus médios de novo, obrigando-o a fazer uma nova parada. Mais atrás, Vettel, Alonso e Sainz tiveram uma grande disputa na pista valendo a oitava posição, com o piloto da Ferrari levando a melhor.

No início da 29ª volta de 56, Hamilton voltou aos boxes para colocar mais um jogo de pneus duros, voltando em terceiro, a 20s de Verstappen e a 15s de Bottas. Enquanto isso, Norris, Leclerc, Ricciardo, Pérez, Sainz, Raikkonen e Tsunoda completavam os dez primeiros. Pouco depois, Alonso passava a ser o segundo abandono do GP, com problemas nos freios.

Com a segunda parada de Hamilton, o heptacampeão foi baixando a diferença para Verstappen, chegando a 17 segundos na volta 36, sendo que a parada no Bahrein gira em torno de 23 segundos. Atrás, a briga pelo último ponto esquentou, com Russell, Raikkonen e Tsunoda e o piloto da AlphaTauri levando a melhor.

O holandês parou novamente na volta 40 de 56 e surpreendeu ao colocar pneus duros em vez de ficar mais na pista e colocar os compostos macios, voltando a cerca de oito segundos de Hamilton, mas rapidamente começou a diminuir a diferença. A dez voltas do fim, o heptacampeão ainda tinha quatro de vantagem.

Verstappen chegou a menos de um segundo graças a um erro de Hamilton, podendo abrir o DRS, a cinco voltas do fim, em uma das disputas mais aguardadas pelos fãs do esporte para este ano.

O holandês chegou a passar Hamilton, mas, na sequência, excedeu o limite de pista na curva quatro e logo entregou a posição novamente para o heptacampeão, que vence a primeira de 2021. Enquanto Verstappen terminou em segundo, Bottas fechou o pódio. Completando o top 10, Norris, Pérez, Leclerc, Ricciardo, Sainz, Stroll e Tsunoda.

Agora a F1 fica sem correr por dois finais de semana, retomando a ação apenas entre 16 e 18 de abril, com o GP da Emilia Romagna, em Ímola. No Motorsport.com você acompanha a melhor e mais completa cobertura do esporte a motor no país.

