Enquanto Lewis Hamilton lidera o campeonato com um desempenho avassalador, com cinco vitórias e cinco poles em sete corridas, Valtteri Bottas venceu apenas na abertura do campeonato, na Áustria. Com duas poles no ano, o finlandês mostrou-se irritado com o desempenho superior do piloto inglês nos classificatórios de 2020 na Fórmula 1.

“Lewis tem sido muito consistente, não cometendo erros na classificação”, disse Bottas. “E como você [vê] os números, ele teve a vantagem este ano na classificação, o que honestamente me irrita”.

Além disso, Bottas é atualmente o terceiro colocado no Mundial de Pilotos, três pontos atrás de Max Verstappen, sendo superado pelo holandês em quatro das sete provas da temporada. O finlandês também segue 50 pontos atrás de seu companheiro de equipe no campeonato.

No entanto, o desempenho inferior ao de Hamilton não foi capaz de desmotivar Bottas, que admite estar focado para classificação deste sábado em Monza, na Itália. “Mas é claro que estou tentando e gosto do desafio e mal posso esperar pela próxima sessão de classificação no próximo final de semana”, disse Bottas.

“Sinto que meu ritmo de corrida este ano tem sido melhor do que em qualquer ano anterior, então isso é positivo, então sinto que sempre estou na corrida e posso lutar por isso”.

“Agora é só tentar ter um desempenho melhor e mais consistente nas sessões de classificação”.

Após vencer no final de semana passado na Bélgica, em Spa-Francorchamps, Hamilton explicou o porquê de sentir que está com um desempenho superior neste ano.

“No ano passado, Valtteri estava dando ótimas voltas como sempre faz, mas acho que eu estava definitivamente com um desempenho inferior na classificação, o que geralmente é um ponto forte meu,” disse Hamilton.

“Foi realmente desafiador compreender estes pneus e como os utilizo no meu estilo de condução. Para este ano, tive que fazer alguns ajustes e, além disso, com este carro, parece funcionar muito bem”.

“Então, agora estou de volta a ser capaz de produzir voltas de qualificação que eu era capaz de fazer antes do ano passado, e de forma mais consistente”.

“É apenas trabalho em segundo plano. É um trabalho que fazemos no simulador; são coisas que fazemos com a configuração, mas acertando sem afetar a corrida. Como você viu, no ano passado as corridas foram incrivelmente fortes. É a linha tênue”, completou Hamilton.

Bottas também enfrentou problemas na temporada, quando um furo de pneu em Silverstone o tirou da zona de pontuação nas últimas voltas, mas o finlandês fez questão de enfatizar que o campeonato ainda não acabou: “Há 10 corridas (faltando) ou algo assim”, disse Bottas.

“Se eu desistir agora, prefiro ficar em casa, então vou continuar pressionando, ainda vou continuar tentando encontrar tudo de mim mesmo que eu puder”.

“Claro, o fim de semana realmente começa com a classificação, tentando estar na pole e, em seguida, aqueles fins de semana que não são bons para você, você realmente precisa maximizar os pontos”.

“Estou trabalhando em tudo, estou tentando, mas ainda há muitos aspectos positivos que posso pegar”.

Vettel comenta rumores sobre ida p/ Racing Point e fala de outras categorias para 2021

Podcast #065 – O que será da F1 no Brasil em 2021, sem Globo, pilotos e corrida?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: