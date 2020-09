A partir deste fim de semana, no GP da Itália de Fórmula 1, o chamado "modo festa", a potência extra nos motores durante a classificação, está proibido. E, apesar do movimento ser visto como uma forma de tentar frear o domínio da Mercedes, George Russell acredita que isso pode ter o efeito contrário.

A diretiva técnica, que era esperada para o GP da Bélgica, ficou para essa semana, e evita que as equipes tenham modos diferentes de potência do motor ao longo do final de semana, tendo que usar o mesmo tanto na classificação quanto na corrida.

Mesmo sendo visto como uma forma de frear a Mercedes, o chefe da equipe, Toto Wolff, sugeriu que isso pode tornar a equipe ainda mais competitiva nas corridas, já que economizará o motor durante as classificações.

Na coletiva de imprensa para o GP da Itália, Russell disse estar convencido que a mudança atrapalhará mais as equipes clientes da Mercedes - Williams e Racing Point - em vez do time alemão.

"Infelizmente, acho que isso nos afetará e a Racing Point mais que a Mercedes", disse. "Simplesmente porque a Mercedes está muito a frente na classificação de qualquer jeito".

"Isso ainda deve ajudá-los ainda mais nas corridas. Então, se a ideia é tentar deixá-los mais lentos, o que vai acontecer é algo totalmente oposto, melhorando a performance deles".

"No sábado, acho que isso pode nos comprometer em um ou dois décimos. Mas esperamos que isso afete também as outras montadoras no mesmo nível. No domingo acho que a margem pode melhorar. A Mercedes trabalhou para melhorar o motor de forma que tenhamos um modo de alta potência para a corrida inteira".

Seu companheiro de Williams, Nicholas Latifi, acredita que a Williams terá mais potência na corrida após testar as mudanças do motor no simulador da equipe.

"Como George disse, termos uns décimos a menos na classificação, algo que vai nos afetar um pouco. Mas, na corrida, isso vai nos ajudar. Vamos ter mais voltas com um modo mais potente".

