A Williams Grand Prix Engineering anunciou a nova composição do conselho da empresa após a saída da família Williams, incluindo o cunhado do Príncipe William.

Após a venda completa da Williams para Dorilton Capital no mês passado, foi anunciado na quinta-feira que a família Williams - incluindo o fundador Sir Frank Williams e a vice-diretora Claire Williams – sairá após o GP da Itália neste fim de semana.

A equipe emitiu um novo anúncio na quinta-feira, revelando seu novo conselho de administração com três homens, com dois dos membros sendo membros de alto escalão da Dorilton Capital.

São eles, Matthew Savage, presidente do conselho de administração do Dorilton Capital, e Darren Fultz, diretor executivo do fundo de investimentos. Ambos estavam anteriormente na Rothschild e desempenharam um papel na fundação do Dorilton em 2009.

A dupla será acompanhada no conselho de administração por James Matthews, que é o CEO do Eden Rock Group.

Matthews é um ex-piloto, vencendo o campeonato britânico de Fórmula Renault e a Fórmula Renault Eurocup em 1994, antes de embarcar em uma carreira no comércio.

Matthews é casado com Pippa Middleton, irmã da Duquesa de Cambridge, que é casada com o Príncipe William, o Duque de Cambridge.

“O novo Conselho reconhece e valoriza a importância de manter a herança e cultura da Williams e continuará a trabalhar com a alta administração para alavancar suas capacidades e retornar às corridas de maneira competitiva”, concluiu o comunicado da Williams.

A Dorilton Capital já disse após sua aquisição da equipe que manteria o nome Williams, e não tinha planos de se mudar da base em Grove, em Oxfordshire.

Os novos proprietários ainda não anunciaram quem assumirá o controle do dia-a-dia da equipe após a saída de Claire Williams, após a corrida deste fim de semana em Monza.

No entanto, a equipe disse que vai "garantir que isso fique claro" antes do GP da Toscana em Mugello, no próximo fim de semana.

Williams ocupou um lugar no conselho de diretores da equipe, junto com o CEO do grupo Mike O'Driscoll, o conselheiro geral Mark Biddle, o diretor financeiro Doug Lafferty, além do presidente não executivo Nick Rose e Brad Hollinger.

