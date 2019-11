Bottas vence nos EUA, mas Hamilton é 2º e conquista o hexa da F1

Piloto finlandês da Mercedes, Valtteri Bottas largou da pole e venceu o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, mas o dono da festa em Austin é seu companheiro Lewis Hamilton, que chegou em segundo para sacramentar seu hexacampeonato mundial.

O britânico largou de forma brilhante e saiu de quinto para segundo na etapa do Texas, valendo-se de grande estratégia da equipe germânica. Quem completou o pódio no Circuito das Américas foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

Em dia difícil com a Ferrari, o monegasco Charles Leclerc chegou em quarto e faturou o ponto extra pela volta mais rápida da prova (seu companheiro alemão Sebastian Vettel teve quebra de suspensão e abandonou). Já o novato tailandês Alexander Albon brilhou com a Red Bull e fez grande corrida de recuperação para chegar em quinto.

A corrida

Na largada, Hamilton saltou bem e deu o bote em Leclerc. Depois, o britânico passou por Vettel, que também foi ultrapassado por Leclerc, Lando Norris e Daniel Ricciardo (foto abaixo). Outro que podou Vettel foi Verstappen, subindo para segundo. Bottas foi bem e manteve a ponta.

Depois da primeira volta, as posições eram as seguintes: Bottas, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Norris, Ricciardo e Vettel. Pierre Gasly subiu para oitavo e Carlos Sainz caiu para nono, com Magnussen em 10º. Albon teve toque com Sainz e caiu para último. Kimi Raikkonen foi bem e subiu para 11º.

Na oitava volta, a complicada corrida de Vettel chegou ao melancólico fim com uma quebra de suspensão (foto abaixo). No mesmo giro, Ricciardo deu o bote em Norris e subiu para quinto. Já Raikkonen ganhou mais posições e saltou para nono, fazendo grande corrida de recuperação.

Na volta 14, Verstappen fez sua primeira parada e colocou pneus duros, apostando em estratégia ousada. No giro seguinte, Bottas espelhou a tática do holandês e fez a mesma troca, voltando à frente do piloto da Red Bull e passando Leclerc, que ainda não tinha parado.

Com pneus médios desgastados, o monegasco também foi obrigado a abrir passagem para Verstappen. Assim, Hamilton, ainda sem parar, vinha na ponta, seguido por Bottas e Verstappen. Leclerc sofria com compostos usados. Também sem parar, Ricciardo se mantinha em quinto.

Erro da Ferrari

No 21º giro, Leclerc fez seu pit stop e colocou pneus duros, mas a Ferrari foi mal e o monegasco perdeu bastante tempo, voltando em sexto, à frente de Sergio Pérez, que largou dos boxes, ainda não tinha parado e vinha em grande prova com a Racing Point. Depois, Ricciardo fez sua parada.

A volta 23 teve o pedido de parada para Hamilton por parte da Mercedes, mas o britânico seguiu na pista, sendo ultrapassado por Bottas no giro seguinte. O pentacampeão foi para os boxes na sequência e colocou pneus duros, também apostando em uma parada.

Daí em diante, as posições do pelotão da frente se mantiveram por um tempo, com Bottas na frente, seguido por Verstappen e Hamilton. Na sequência, Leclerc e Ricciardo. Na volta 35, Verstappen fez sua segunda parada e colocou pneus médios, embaralhando as estratégias.

Duas paradas

Na sequência, Bottas voltou a espelhar a tática do holandês e voltou à frente do rival da Red Bull, logo atrás de Hamilton, que assumiu a liderança. Entretanto, o britânico começou a sofrer com os pneus e viu a chegada do companheiro finlandês na parte final da prova.

Já Leclerc, sem poder brigar pelo pódio, colocou pneus macios na volta 43 e foi em busca da volta mais rápida para aumentar a pontuação do seu já garantido quarto lugar. Dito e feito: o monegasco fez o giro mais veloz, conseguindo o consolo do ponto extra para o domingo medíocre da Ferrari.

Mais à frente, a briga pela vitória ficou entre Hamilton e Bottas. Em meio à indefinição dos ponteiros, Albon coroou sua grande corrida de recuperação para ultrapassar Ricciardo e terminar em quinto.

E o triunfo ficou mesmo com Bottas, que aproveitou o desgaste de pneus de Hamilton para passar e vencer no dia do hexa do companheiro de Mercedes. Verstappen ainda foi para cima do britânico, mas bandeira amarela ocasionado por acidente de Magnussen impediu.