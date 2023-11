Na semana que antecede a principal prova de automobilismo do Brasil, o GP de São Paulo de Fórmula 1, Lalalli Senna e Senna Brands apresentam a série especial “Nosso Senna Collection”, com obras produzidas pela artista e sobrinha do tricampeão mundial.

Com inspiração na versão monumental de “Nosso Senna”, inaugurada em 2022 no Autódromo de Interlagos em comemoração aos 50 anos do GP do Brasil, “Nosso Senna Collection” chega com três edições limitadas do busto de Ayrton Senna, com peças exclusivas e numeradas, destacando feitos da carreira do piloto brasileiro: Victory Edition (41 peças), Speed Edition (333) e Champion Edition (1991).

“Após ter a honra de inaugurar o ‘Nosso Senna’ em Interlagos nós fomos surpreendidos com a grande comoção das pessoas que desejavam ter uma peça colecionável, por isso decidimos tornar isso realidade com mais esse projeto especial”, diz Lalalli Senna, que na infância teve a honra de conhecer o tricampeão mundial da categoria máxima do automobilismo de perto.

As peças de “Nosso Senna Collection” serão disponibilizadas sob demanda no site da artista Lalalli Senna, e as entregas do 1º lote, que terão preço especial de lançamento, estão programadas para a partir de março de 2024.

O projeto, que é uma parceria com a Senna Brands, tem percentual dos royalties dedicados ao Instituto Ayrton Senna, organização sem fins lucrativos que atua como centro de inovação. A organização promove pesquisa sobre educação e desenvolvimento humano, desenha soluções educacionais e as implementa em escolas públicas de todo o Brasil, além de advogar em defesa de uma educação de qualidade para todos.

“O Instituto nasceu do sonho do Ayrton de oferecer oportunidades a todas as crianças e jovens brasileiros. Prestes a completar 30 anos de legado, o Instituto já impactou a vida de mais de 30 milhões de alunos. As séries especiais do busto representam o legado do Ayrton como um todo, desde a imagem dele até o quanto essa arte alcançou o mundo com o Nosso Senna em Interlagos”, diz Viviane Senna, presidente do Instituto.



Nosso Senna Collection - Victory Edition

A Victory Edition é uma série de 41 peças totalmente exclusivas que representam cada uma das 41 vitórias de Ayrton Senna na F1. Elas possuem 39 cm de altura, são feitas de alumínio facetado, em uma reprodução perfeita em escala menor da obra original monumental inaugurada no Autódromo de Interlagos.

Cada busto terá o nome do GP e numeração da vitória que remete ao seu número de série. Além de extremamente exclusivo, as 41 peças da Victory Edition serão marcadas pelo luxo e requinte em cada detalhe da obra.

A começar pela caixa, que tem acabamento inspirado nas que são entregues com troféus especiais como da F1 em Mônaco e Copa do Mundo, com sofisticação e luxo já no primeiro contato do colecionador com a peça. Além disso, cada busto da Victory Edition será acompanhado de um livro especial com capítulo dedicado especialmente para aquela vitória: sendo assim, cada livro será único, garantindo ainda mais exclusividade a esta peça.

A obra vem acompanhada de um par de luvas para manuseio, e de um certificado de autenticidade, com chip, selo holográfico numerado e assinado individualmente tanto pela artista Lalalli Senna quanto por Neyde Senna, mãe de Ayrton.

Essa edição, por conta de alta demanda e exclusividade, será vendida num formato especial, sob consulta direta com a artista através do site.

Nosso Senna Collection - Speed Edition

Edição limitada premium da obra “Nosso Senna”, essa peça tem 36,5 cm de altura, com aspecto característico de mármore branco gerado pela composição única da fundição em resina com carga de calcita.

A obra também tem caráter facetado, assim como a escultura Nosso Senna de Interlagos, mas com um tom mais clássico pela natureza do material.

Essa edição contará com 333 unidades, distribuídas mundialmente, em série que remete à velocidade máxima oficial de 333 km/h registrada por Ayrton Senna no ano de seu primeiro título mundial, em 1988 – a marca foi obtida no GP da Alemanha, no circuito de Hockenheim, onde o brasileiro também venceu a corrida.

As peças serão disponibilizadas em uma caixa especial, oferecida com certificado de autenticidade, chip exclusivo, selo holográfico numerado e assinatura a mão da artista Lalalli Senna, além de uma brochura com fotos marcantes do processo de criação da obra. O valor desta peça no primeiro lote promocional será de R$ 15.300.

Nosso Senna Collection - Champion Edition

A Champion Edition é praticamente idêntica com a obra Speed Edition, mas em menor escala, com 25 cm de altura. Dentro do hall das obras de arte, essa edição é a mais democrática das séries, contando com 1991 unidades, distribuídas mundialmente, com numeração relacionada ao ano em que Ayrton Senna conquistou o tricampeonato mundial de F1 no Japão.

Seu porte menor tem a finalidade de ser facilmente ajustada para locais como escritórios ou no lar dos fãs. Assim como a Speed Edition, essa edição contará com caixa especial em formato "porta-joias", laminada em madeira natural de tonalidade prateada, e interior forrado em camurça cinza.

A obra é acompanhada de um material gráfico estilo "folder" contando brevemente a história da obra e detalhando seus cuidados, e de um certificado com o número de série da peça com selo holográfico numerado, assinado digitalmente pela artista. O valor desta peça no primeiro lote promocional será de R$ 4.300.

Histórico do projeto

“Nosso Senna” é uma obra de arte que nasce de uma história em família. Por muito tempo, Neyde Senna, mãe de Ayrton, teve o anseio de relembrar seu filho do jeito que ele era na intimidade, em seu aspecto mais humano.

Por isso, decidiu fazer uma encomenda para sua neta e artista multiplataforma, Lalalli Senna, sobrinha do piloto, confiante de que seu talento e sua técnica, associados à memória afetiva do convívio frequente, poderiam dar forma a uma obra de arte definitiva: uma peça capaz de evocar tanto o tricampeão do mundo e ídolo de milhões quanto o jovem querido por aqueles que o conheceram de perto.

Lalalli atendeu a esse grande desafio, e o resultado teve um profundo impacto emocional na família, surpreendendo até mesmo para a própria artista. “Foi uma experiência inexplicável. Em um certo momento da modelagem, foi como ter o próprio Ayrton olhando para mim. Como se eu estivesse revendo o ‘Becão’ pela primeira vez, exatamente como na última vez em que o vi”, diz Lalalli.

Assim nasceu uma obra que ganhou vida própria. Em abril de 2019, a primeira réplica do molde original foi entregue em mãos ao Papa Francisco, que reconheceu e elogiou a escultura. Desde então, o busto integra o acervo dos Museus do Vaticano.

Diante da percepção de que o resultado era muito maior do que um projeto familiar, a família Senna, através da Senna Brands, decidiu ampliar a peça, a fim de compartilhá-la de forma acessível e gratuita com os fãs de Ayrton, retribuindo dessa forma o carinho constante com que o piloto e sua família sempre foram acolhidos desde 1984 – quando ele fez sua estreia na Fórmula 1 com a equipe Toleman – até hoje.

Ao sair do plano familiar e ganhar dimensões públicas, o busto foi enfim batizado como “Nosso Senna” – o que, para Lalalli, materializa as dimensões de personalidade, identidade e valor simbólico da figura pública do Ayrton.

O conceito

A principal intenção da artista era representar como as duas imagens de Ayrton – a pública e a íntima – baseavam-se igualmente numa troca intensa com todos que aproximavam-se dele.

A capacidade que o alumínio facetado tem de refletir luz e imagem evoca de forma precisa um forte traço da personalidade de Ayrton: a ética pessoal generosa, que retribuía tudo que recebia de amor e carinho, fosse de seu círculo privado, fosse dos fãs ao redor do globo.

“Escolhi o espelho para simbolizar dois aspectos do Ayrton que, para mim, são fundamentais: primeiro, o da personalidade generosa, uma vez que ele sempre olhou os outros de igual para igual”, conta Lalalli. “Se ele estivesse aqui, certamente estaria refletindo e retribuindo o carinho das pessoas, e de certa forma a escultura faz isso por ele: ela “olha de volta”, ela devolve o que recebe.

O segundo aspecto é o papel simbólico que ele ocupa através da dimensão coletiva que sua identidade pública projeta até hoje. Para muitos, Ayrton encarna a figura do herói que representou os aspectos luminosos da identidade nacional, vencendo com garra e valores para levar o Brasil ao topo.

“A minha ideia foi representar para todos que o admiram que esse traço dele está vivo dentro de nós. Olhar para ele significa inevitavelmente ver a si mesmo e conectar-se com essa dimensão luminosa do herói com sua própria energia interior e representar os valores que inspiraram o Ayrton em tudo que ele fez”, diz Lalalli.

Vídeo: Nosso Senna Collection by Lalalli Senna & Senna Brands - YouTube

Monumento em Interlagos

Por ocasião dos 50 anos do GP do Brasil, uma versão monumental de “Nosso Senna”, com 3,5 metros de altura e 550 kg de peso, foi inaugurada publicamente em novembro de 2022, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo.

No célebre palco em que o piloto conquistou as vitórias inesquecíveis de 1991 e 1993, a escultura em alumínio reuniu milhares de torcedores ao seu redor. Além disso, o busto ganhou repercussão mundial, tendo sua imagem transmitida para mais de cem países, bem como reproduzida e estampada em veículos tão diversos da imprensa nacional e internacional.

Logo após a comoção gerada pela inauguração do “Nosso Senna”, surgiram diversos pedidos para que, de alguma forma, a obra fosse tornada acessível aos fãs – não apenas como ponto turístico em Interlagos, mas como uma peça colecionável.

Para atender tal pedido, Lalalli e a Senna Brands, com aprovação da família, criaram a coleção Nosso Senna, a fim de que os admiradores tivessem a oportunidade de adquirir a obra numa escala perfeita para o acervo pessoal. Parte dos recursos obtidos com as vendas da coleção Nosso Senna será revertida para o Instituto Ayrton Senna, que já beneficiou 36 milhões de crianças e adolescentes em idade escolar nos últimos 29 anos.

