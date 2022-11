Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, a Fórmula 1 finalmente desembarca no País para o GP de São Paulo, a etapa brasileira da categoria máxima do automobilismo. E, como era de se esperar, a TV Bandeirantes prepara uma cobertura robusta para o evento, com novidades técnicas, entrevistas exclusivas e um extenso tempo de grade para a elite global do esporte a motor. "A Band apoia muito a F1 e valoriza muito o produto que tem", diz o produtor-executivo da F1 na emissora, Jayme Brito.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, o jornalista deu detalhes do que está sendo preparado para Interlagos. "A cobertura vai ser tão robusta quanto a de 2021. A cobertura vai começar 8h da manhã para algumas praças e teremos algumas coisas novas, como imagens de câmeras 360º, além de entrevistas exclusivas: Lewis Hamilton, Stefano Domenicali (CEO da F1), Sebastian Vettel...", afirmou.

Questionado sobre como a F1 avalia a cobertura da Band, Brito respondeu: "[A F1] está muito feliz, porque ela tem um público jovem no Brasil, o que também decorre da Netflix e das mídias sociais. E a F1 se engajou, com aplicativo, F1 TV... Então, há muitas plataformas para atrair esse público".

O feedback passado pelo produtor-executivo da F1 na Band é corroborado pela situação contratual entre categoria e emissora. Após o vínculo inicial de dois anos firmado em 2021, com a garantia das transmissões do ano passado e de 2022, a parceria foi estendida até o fim de 2025. Além da extensão, Brito também celebra os dados de audiência decorrentes da competição, conforme explica à reportagem.

"A cobertura continua a mesma do ano passado e a Band, com certa frequência, fica no segundo lugar da audiência. Isso não acontece de vez em quando, por causa de horários (GPs na madrugada, por exemplo), conflito com futebol, eleições, quando caímos um pouco, mas a Band apoia muito a F1 e valoriza muito o produto que tem, além de respeitar o público da F1. Então, a cobertura está espetacular até hoje: o campeonato 'acabou', mas a audiência ainda é boa."

Provocado a fazer uma comparação entre a cobertura da F1 na Band e dos últimos anos da categoria na Globo, detentora anterior dos direitos de transmissão na qual Brito também trabalhou, o jornalista respondeu: "Não mudou muita coisa, embora tenhamos a transmissão do pódio, que é uma obrigação contratual. E, mesmo com o campeonato resolvido, a cobertura não foi mudada em uma vírgula sequer".

"Temos uma hora de pré-corrida em muitas etapas. Antigamente, era meia hora...", exemplificou o produtor-executivo da F1 na Band. Assim como a emissora, o Motorsport.com cobre o GP de São Paulo in loco, com equipe cheia. Acompanhe via site, YouTube e outras plataformas.

