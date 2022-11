F1: Marko esclarece possível venda da AlphaTauri

Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull nomeou Oliver Mintlaff como diretor geral de esportes após a morte de Dietrich Mateschitz há algumas semanas e nos últimos dias surgiram vários rumores sobre o futuro das equipes relacionadas à empresa, bem como o GP da Áustria realizado no Red Bull Ring. Rumores apontaram até para a venda da equipe AlphaTauri, segunda equipe da Red Bull na Fórmula 1.

"O grupo está indo bem. Não há necessidade financeira de vender a equipe. É mais necessário levá-los a um nível mais alto em termos de desempenho esportivo", disse Helmut Marko à Auto Motor und Sport.

No entanto, o consultor admitiu que muitas coisas mudarão no futuro próximo nas operações da Red Bull na Fórmula 1. “A Red Bull Racing é a ferramenta de marketing mais forte e eficaz do grupo e no passado trabalhamos como uma equipe bastante independente”.

"Fomos os únicos que não tiveram que seguir certas regras da empresa, uma autonomia que Mateschitz aceitou", explicou o austríaco, que também se referiu ao futuro do GP da Áustria no Red Bull Ring, prova que voltou ao calendário da mais alta categoria graças ao apoio da marca.

Na entrevista, o assessor da Red Bull indicou que a corrida não corre nenhum risco. "É propriedade da Fundação Mateschitz, independente do Grupo Red Bull. Existe um acordo de patrocínio entre a empresa e Spielberg, teremos que ver como as coisas vão com a fundação. Mas como eu disse, é independente de nós, ", explicou Marko.

