Após anos de queda de audiência no fim da era Bernie Ecclestone, a chegada da Liberty Media colocou novamente a Fórmula 1 em um projeto de expansão de público e audiência. E o foco nos Estados Unidos parece ter surtido efeito, com uma das pessoas mais poderosas do mundo revelando ser fã da principal categoria do automobilismo mundial: a vice-presidente americana Kamala Harris.

Harris, que disputa a eleição presidencial de novembro deste ano contra o ex-presidente Donald Trump, relevou em entrevista ao programa de rádio do apresentador e humorista Howard Stern, que "ama" a categoria.

"É muito bom. Eu amo. Toda nossa família ama", comentou a vice-presidente, que lamentou não estar podendo assistir as corridas recentes devido à correria da campanha eleitoral. "Não não. Na verdade, não tive como acompanhar recentemente por causa da campanha. Também depende de onde eles estão pilotando, dependendo do horário você tem que acordar...".

Harris foi questionada sobre qual seria seu piloto favorito do grid atual, ao qual a vice-presidente respondeu: "Lewis Hamilton, claro. Ele está de saída da Mercedes". E a candidata terminou tentando encorajar Stern a acompanhar a categoria: "Uma vez que você começa a ver... você deveria assistir, acho que vai acabar se viciando".

Vale destacar que a declaração de Harris foi ao ar em um programa de rádio da Sirius XM, grupo que pertence à Liberty Media.

Esta não é a primeira vez que a F1 se vê no meio da campanha presidencial americana de 2024. No primeiro semestre, o ex-presidente Donald Trump visitou o paddock da categoria durante o GP de Miami, acompanhando a prova de dentro da garagem da McLaren.

