As dificuldades da Red Bull nesta temporada da Fórmula 1, tanto no desempenho quanto fora das pistas, trouxeram os rumores da transferência de Max Verstappen para a Mercedes de volta à pauta.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, expressou abertamente seu desejo de trazer o tricampeão Max Verstappen para a equipe. No entanto, a equipe das 'flechas de prata' desistiu da transferência de Verstappen ao substituir Lewis Hamilton pelo jovem talento Andrea Kimi Antonelli.



Wolff disse ao Motorsport.com que o foco está na dupla Antonelli e Russell. "Demos um passo atrás em relação a Verstappen. É preciso confiar nos pilotos e na equipe. É preciso dar a eles o maior apoio para o sucesso. Se as coisas derem errado, você procura outras oportunidades".

No entanto, o campeão da F1 em 1992, Nigel Mansell, argumenta que a abordagem "nunca diga nunca" é sempre a melhor na Fórmula 1.



"Apesar de todos os problemas na Red Bull, dá para perceber que Max manteve a concentração", disse Mansell, em entrevista ao portal Top Offshore Sportsbooks. "Mesmo que seu carro não seja mais tão competitivo quanto os outros, ele fez algumas grandes corridas".

"Há uma boa chance de ele ir para a Mercedes". "Mas será muito interessante, e espero que a Red Bull consiga mantê-lo".

"Ele já tem um contrato, mas, tendo estado na Fórmula 1, eu sei: tudo é possível!" "Acho que essa é a melhor coisa da F1", conclui.

