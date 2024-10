A última vez que a Sauber marcou pontos na Fórmula 1 foi há mais de um ano atrás, quando, ainda como Alfa Romeo, conquistou seis pontos, com Valtteri Bottas em oitavo e Guanyu Zhou em nono, no GP do Catar.

Desde então, a volta ao nome da marca Sauber não tem sido particularmente favorável: a equipe é a única que ainda não marcou pontos nesta temporada. Os atrasos nos pit stops no início da temporada e a falta de ganhos de desempenho com sua modesta curva de desenvolvimento deixaram a equipe efetivamente na parte de trás do grid.

Atualmente, a Sauber está em um período de espera enquanto o investimento é direcionado para a preparação para 2026, quando a equipe se tornará Audi. Mesmo assim, a busca pelo sucesso no campeonato continuará sendo um trabalho em andamento à medida que o investimento nas instalações da equipe em Hinwil aumentar.

Isso é algo de que o atual membro do conselho e representante da equipe, Alessandro Alunni Bravi, está bem ciente, observando os recursos que empresas como McLaren e Aston Martin investiram em novas instalações.

O italiano, cujo futuro na equipe permanece desconhecido, já que Jonathan Wheatley assumirá a maior parte de suas funções quando virar diretor da equipe, diz que todos os recursos que a equipe tem na Suíça podem ser melhorados.

"Vimos uma mudança na estrutura de gerenciamento nos últimos 18 meses, tanto do lado da Audi quanto do lado da Sauber", refletiu Alunni Bravi.

"Portanto, acho que houve uma clara revisão do projeto, um realinhamento das metas de acordo com a tarefa que temos pela frente".

Alessandro Alunni Bravi, representante da equipe, Stake F1 Team KICK Sauber Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sempre tive certeza de que o desafio na Fórmula 1 é completamente diferente de qualquer outra categoria do automobilismo. E, é claro, temos muito trabalho pela frente para alcançar nossos concorrentes".

"Precisamos aumentar a equipe, as instalações, a tecnologia e as ferramentas. Mas já sabíamos disso".

"Acho que agora temos uma compreensão mais precisa do que é necessário - não [apenas] para melhorar, mas para nos tornarmos uma equipe vencedora. E com a experiência de Mattia [Binotto, chefe da equipe], o compromisso de [Gernot] Dollner, CEO da Audi, acho que eles compartilham uma visão clara sobre a trajetória dessa equipe, sobre o que é necessário".

"Se você observar o investimento feito pela McLaren, eles decidiram fazer um novo túnel de vento. Na Aston Martin, o que eles fizeram nos últimos três anos e meio, em termos de nova fábrica, novo túnel de vento, novo simulador, aumento da equipe, nomeação de caras importantes - Adrian Newey é a última novidade".

"Portanto, não se trata apenas da Sauber precisar melhorar para se tornar uma equipe de fábrica. É que a Fórmula 1 nunca parou de se desenvolver. Nunca parou de melhorar. Em todas as áreas, em termos de tecnologia, em termos de equipe. Isso é algo que nós também precisamos fazer".

A adição de Binotto acrescenta a seriedade necessária à equipe, dado o envolvimento anterior do italiano nascido na Suíça com a Ferrari. Sua contratação eliminou a disputa entre Andreas Seidl e Oliver Hoffmann, que estava começando a afetar o progresso da Audi nos bastidores.

Alunni Bravi diz que o trabalho de Binotto não se refere apenas a 2026 e aos anos seguintes, mas também ajuda a fortalecer a equipe no curto prazo para garantir que a próxima temporada comece em uma base muito melhor.

Mattia Binotto, CEO e CTO, Equipe de F1 da Stake KICK Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Estamos construindo uma equipe juntos, e acho que é muito importante estabelecer bases sólidas a partir de agora", disse. "E o fato de Mattia estar em Monza é um sinal claro de que seu compromisso não é apenas para o futuro, mas precisamos mostrar progresso a partir de agora para sermos competitivos no futuro".

"Ele tem total responsabilidade e obrigação pelo sucesso esportivo da equipe, e o sucesso esportivo começa agora, não em 2026. Portanto, estamos construindo as bases agora".

O próprio Binotto diz que é de suma importância mudar a mentalidade dos que já estão na Sauber, acostumados a resultados medíocres nos últimos anos, para uma mentalidade ávida por vitórias.

Assim como Alunni Bravi, ele fala em tomar "as decisões certas"; ele se lembra de suas experiências na Ferrari, especialmente no período em que Jean Todt estava recalibrando a Scuderia, que deixou de ser uma eterna fracassada para se tornar a força dominante no início dos anos 2000.

"Sabemos que estamos começando com uma entidade pequena. Precisamos de uma transformação empresarial clara do ponto de vista da mentalidade cultural, mas em todos os aspectos", explicou Binotto.

"E precisamos simplesmente passo a passo, tomar as decisões certas, buscar as soluções certas e ter um objetivo claro à nossa frente em alguns anos para nos tornarmos realmente uma equipe vencedora na referência da Fórmula 1. O apoio é total, estou convencido do projeto e totalmente convencido de que ele está em nossas mãos".

"Acho que julgar o tempo, indicar o tempo que vale a pena é muito difícil. O intervalo é importante, sem dúvida. É importante em termos de número de pessoas trabalhando lá, de instalações, do que você tem disponível, das ferramentas".

Zhou Guanyu, Equipe Stake F1 KICK Sauber C44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Trata-se de todos os detalhes - seja o que for que você observe, há algo que é diferente em comparação com o que eu estava acostumado".

"Mas, para mim, é ótimo. É ótimo porque sei que tenho um ponto de referência em mente. Acho que isso certamente ajudará o projeto em termos do que devemos fazer, e depois é uma questão de como podemos fazer isso o mais rápido possível'.

"Hoje, acho que os pontos de referência estão claros. Estamos definindo nossas prioridades porque não é possível fazer tudo de uma só vez", concluiu Binotto.

