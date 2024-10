F1 - Marko: "Verstappen não será como Alonso e Hamilton"

Max Verstappen segue dando sinais sobre uma possível saída na Fórmula 1. Falando sobre a formação de pilotos da Red Bull para 2025, o consultor chefe e voz forte da equipe taurina, Helmut Marko, disse que gostaria de ver um jovem talento ao lado de Max Verstappen.



Marko também disse que Verstappen não planeja estender sua carreira até os 40 anos, como o piloto da Aston Martin, Fernando Alonso, e o heptacampeão Lewis Hamilton, enfatizando que o importante para o piloto holandês é se divertir.

O consultor da Red Bull disse ao jornal austríaco ORF que: "Max não é como Alonso e Hamilton."

"Enquanto eles forem fisicamente competitivos, continuarão correndo", afirmou Marko. "Max quer vencer, mas seu foco não está em cinco ou seis títulos mundiais".

"Para ele, é mais importante aproveitar o esporte, trabalhar em um ambiente em que se sinta confortável", conclui.

Debate do CASO BORTOLETO na Audi: Gabriel vê SCHUMACHER na briga e BOTTAS favorito... F1, Stock, TCR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Debate do Caso Bortoleto na Audi: Gabriel vê Schumacher na briga e Bottas favorito... F1, Stock e TCR com Rafa Suzuki

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!