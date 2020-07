Em busca de mais uma dobradinha nos Mundiais de Pilotos e Construtores da Fórmula 1, que seria a sétima consecutiva, a Mercedes vem com tudo para a temporada 2020 já no GP da Áustria. A equipe alemã trouxe para o Red Bull Ring diversas novidades, incluindo uma atualização no motor, a nova pintura do carro e os novos macacões que serão usados por Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

O departamento de unidades de potência da Mercedes já havia feito mudanças no motor entre a pré-temporada em Barcelona e o cancelado GP da Austrália e continuou atualizando a unidade mesmo com a F1 paralisada nos últimos meses.

O grande foco da equipe era melhorar a confiabilidade do motor, que foi o principal problema visto na pré-temporada, com tanto a Mercedes e a Williams precisando fazer trocas não-programadas na unidade.

Na primeira semana em Barcelona, o motor apresentou problemas de resfriamento no MGU-H, enquanto na semana seguinte, dois problemas de rolamento chamaram a atenção. Ambos foram resolvidos.

"Temos um motor diferente do de Melbourne porque fizemos atualizações sobre confiabilidade desde então", disse um porta-voz da Mercedes ao Motorsport.com. "Ele é um produto do tempo que tivemos para trabalhar desde Melbourne e esperamos que isso nos deixe em uma boa posição no início da temporada".

A Mercedes não vai ser a única a correr na Áustria com os novos motores. Williams e Racing Point também poderão usufruir da novidade, com ambos buscando cumprir suas missões específicas. Para a Williams, sair do fim do grid. Já a Racing Point, quer se destacar na luta pela ponta do pelotão do meio.

Mercedes W11 black livery Photo by: Mercedes AMG

Novo carro, novos macacões

Nesta quinta, a Mercedes apresentou suas duas outras novidades para a temporada. Como noticiado no início da semana, a equipe terá uma nova pintura para 2020, trocando a cor prata pelo preto como forma de criar conscientização da luta pelo fim do racismo e pela iniciativa criada pela equipe visando criar um ambiente mais diverso.

Hoje, a equipe postou nas redes sociais mais uma prévia do novo carro, dando mais detalhes sobre a pintura.

Além do carro na cor preta, Hamilton e Bottas também correrão com macacões novos, também em preto. E a equipe mostrou a primeira foto de sua dupla usando o novo modelo.

As atividades de pista do GP da Áustria começam nesta sexta (03), com o primeiro treino livre a partir das 06h. Fique de olho no Motorsport.com para não perder nenhuma novidade da principal categoria do automobilismo mundial.