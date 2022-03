Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 inicia a temporada 2022 nesta sexta-feira (18), com as primeiras atividades para o GP do Bahrein. E além de toda a emoção esperada do primeiro campeonato com o novo regulamento, o fã do esporte precisa ficar de olho em diversos recordes que podem ganhar novos donos ao longo do ano.

As possibilidades vão muito além de Lewis Hamilton tornar-se o maior campeão da história da categoria caso conquiste o octacampeonato. Por isso, o Motorsport.com compilou dez recordes que podem ser batidos nesta temporada.

1 – Maior número de títulos de pilotos

No momento, Hamilton e Michael Schumacher dividem o topo da lista, com sete para cada. No final de 2021, parecia que o britânico estava a caminho de se isolar como o maior campeão da história, mas o polêmico final do GP de Abu Dhabi fez suas esperanças irem por água abaixo em apenas uma volta. Será que 2022 é o ano do recorde para o piloto da Mercedes?

2 – Maior número de GPs disputados

Com Kimi Raikkonen aposentando no final do ano passado, o título de piloto mais experiente do grid está aberto. O finlandês, campeão de 2007, disputou um total de 349 GPs (353 entradas) e 18.621 voltas, terminando 278 destas corridas.

Mas sua marca pode estar prestes a cair em 2022. O segundo colocado nesta lista segue ativo no grid: Fernando Alonso, que também superou Rubens Barrichello, ex-detentor da marca, no ano passado. O espanhol tem 333 GPs disputados (336 entradas) e, com menos de 20 de diferença para Raikkonen, deve assumir a ponta antes do final do ano, caso não perca nenhuma prova.

3– Maior vencedor em um mesmo GP

Não é surpresa que Hamilton aparecerá bastante nesta lista. Afinal, é o piloto de maior sucesso da história da F1 (títulos, vitórias, poles e pódios) e, agora, se aproxima de dominar outros recordes que ainda não possui ou que divide com outros.

Aqui, Hamilton divide novamente a marca com Schumacher. São oito vitórias para o alemão no GP da França e o mesmo número para o britânico na Hungria e em Silverstone. Uma vitória para o piloto da Mercedes em qualquer uma das provas já é suficiente para se isolar nessa lista.

4 – Maior número de pódios em uma mesma temporada

Apesar da pouca idade em comparação a outros grandes campeões, Max Verstappen detém marcas importantes dentro da F1, inclusive algumas que jamais devem ser superadas, como vencedor mais jovem.

Mas uma delas veio após sua fantástica temporada do título. Das 22 corridas de 2021, Verstappen foi ao pódio em 18 delas, ficando de fora apenas em quatro provas: os abandonos no Azerbaijão, Silverstone e Monza, além do nono lugar na Hungria. Será que o alguém ou até mesmo o próprio holandês consegue superar essa?

5 – Dupla mais frequente no pódio

Apesar de Hamilton e Valtteri Bottas e Hamilton e Verstappen terem sido uma presença constante em pódios nos últimos anos, o heptacampeão divide essa marca com outro campeão da categoria. O britânico dividiu o top 3 com Sebastian Vettel 56 vezes ao longo dos anos.

Mas faltam apenas 10 pódios para que Hamilton e Verstappen se tornem a dupla mais comum no top 3 de corridas. Considerando que isso aconteceu em 15 das 22 corridas de 2021, não é impossível pensar que essa marca seja batida logo...

6 – Maior distância entre vitórias

Com o pódio no Catar em 2021, Fernando Alonso tornou-se o piloto com o segundo maior intervalo entre pódios na história da F1. Mas, caso a Alpine surpreenda e o espanhol consiga uma vitória em qualquer momento da temporada, ele pode se isolar em outro recorde: o maior intervalo entre vitórias.

No momento, o recordista é Riccardo Patrese, que esperou 6 anos e 211 dias entre as vitórias no GP da África do Sul de 1983 e de San Marino em 1990. Alonso já aguarda há mais de oito anos e 300 dias, desde seu triunfo no GP da Espanha de 2013.

7 – Mais temporadas com pelo menos uma vitória

Mais uma marca compartilhada por Hamilton e Schumacher. Os dois heptacampeões anotaram pelo menos uma vitória em 15 temporadas consecutivas. A bola está no campo do britânico: caso vença em 2022, se isola.

8 – Maior número de vitórias consecutivas em um mesmo GP

Nesta tabela, Hamilton divide a marca com seu ídolo maior: Ayrton Senna. Enquanto o brasileiro obteve cinco triunfos consecutivos no GP de Mônaco, o heptacampeão chegou à quinta no ano passado na Espanha. Caso consiga mais uma neste ano, assume a liderança.

9 – Maior número de corridas com uma mesma montadora

Uma marca que deve ser quebrada ainda no início da temporada. No momento, o líder é Schumacher, que disputou 179 corridas com a Ferrari. Mas bastam apenas duas largadas com a Mercedes para que Hamilton o supere, o que deve acontecer já na próxima semana em Jeddah.

10 – Maior número de poles para uma montadora

Hora de trocar os pilotos pelas marcas. No momento, a Ferrari lidera com 231, sendo apenas um dos recordes que tornam a montadora italiana a mais bem-sucedida da história da F1.

Mas enquanto alguns números da Ferrari são inalcançáveis em 2022, um deles pode ser superado pela Mercedes. No momento, a montadora alemã possui 220 poles em seu nome. Será que Hamilton e George Russell conseguem pelo menos 12 poles para que a história seja reescrita?

