Após a confirmação do fim da parceria entre McLaren e Petrobras, a única ligação do Brasil com a Fórmula 1 passa a ser o GP do Brasil, já que o país não tem mais nenhum piloto no grid desde 2017 e nenhuma marca estampada nas cores das equipes.

No entanto, a presença de marcas nacionais na categoria não começou com a petrolífera, mas muito antes, em 1975, com a criação da equipe Copersucar. A empresa da área de açúcar e etanol se associou à Emerson Fittipaldi e desde então, muitas outras chegaram à F1.

Da cerveja ao churrasco, confira as marcas brasileiras que já marcaram presença na categoria máxima do automobilismo.

Galeria Lista 1975 - Empresa brasileira da área de açúcar e etanol, a Copersucar entrou na F1 em 1975 com equipe própria. 1 / 28 Foto de: LAT Images 1976 - Nos primeiros anos, a marca da empresa era a única estampada em seus carros. 2 / 28 Foto de: LAT Images 1977 - Até a chegada de marcas que timidamente, começaram a apoiar a iniciativa. 3 / 28 Foto de: LAT Images Em 1978, a Varig, extinta companhia aérea fechou uma parceria de transporte com a Arrows na F1. 4 / 28 Foto de: LAT Images 1979 - Como os lubrificantes Varga, que se juntou à Copersucar em 1979. 5 / 28 Foto de: Jean-Philippe Legrand Nelson Piquet contou com o apoio de empesas como Brastemp e Caracu. 6 / 28 Foto de: Sutton Motorsport Images Em 1980, a Skol foi a patrocinadora principal da equipe de Emerson Fittipaldi. No entanto, a cervejaria, muito famosa no Brasil, foi fundada por um consórcio de empresas europeias e tem suas origens na Bélgica e África do Sul. Hoje, a Inbev detém os direitos da marca na América do Sul. 7 / 28 Foto de: LAT Images A força dos pilotos brasileiros passou a atrair marcas para a categoria. Também confundida como marca brasileira, a Parmalat, que tem forte presença no Brasil, é uma empresa italiana. 8 / 28 Foto de: LAT Images 1981 - A equipe de Fittipaldi atraiu a marca de bicicletas Caloi, em 1981. 9 / 28 Foto de: LAT Images 1981 - Além da seguradora Atlântica Boavista. 10 / 28 Foto de: LAT Images 1982 - E de outras, como a Brasilinvest. 11 / 28 Foto de: LAT Images e o Sal Cisne. 12 / 28 Foto de: LAT Images 1982 - Além do Café do Brasil. 13 / 28 Foto de: Jean-Philippe Legrand Senna chegou à F1 apoiado pelo Banco Nacional. 14 / 28 Foto de: LAT Images Rubens Barrichello atraiu a empresa especializada em molhos e enlatados, Arisco. 15 / 28 Foto de: Sutton Motorsport Images Em 1994, a churrascaria Fogo de Chão patrocinou a equipe Simtek no GP do Brasil, pagando a publicidade com fornecimento de refeições. A empresa já havia feito o mesmo em outras temporadas no início dos anos 90. 16 / 28 Foto de: LAT Images Em meados dos anos 90, o grupo Pão de Açúcar, da família do brasileiro Pedro Paulo Diniz investiu na Forti Corse, expondo marcas vendidas nos supermercados da rede que apoiaram a empreitada do brasileiro e de Roberto Moreno. 17 / 28 Foto de: LAT Images Diversas marcas estiveram presentes no carro da equipe ao longo da temporada. 18 / 28 Foto de: LAT Images No entanto, a presença de maior peso na F1 foi da Petrobras, que se associou a Williams em 1999. 19 / 28 Foto de: Sutton Motorsport Images Permanecendo com a equipe até 2008. 20 / 28 Foto de: XPB Images Com a transferência de Massa para a Williams em 2014, a petrolífera voltou a estampar sua marca na equipe. 21 / 28 Foto de: Sutton Motorsport Images Nos anos mais recentes, o Banco do Brasil foi principal patrocinador da Sauber durante a permanência de Felipe Nasr na equipe. 22 / 28 Foto de: XPB Images Desde 2018 a Petrobras esteve próxima à McLaren, fazendo a parceria oficial no início deste ano. 23 / 28 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Parceria desfeita dez meses depois. 24 / 28 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images A cerveja Itaipava, a bebida energética TNT e o Banco do Brasil também estiveram nos carros da Brawn, em 2009. 25 / 28 Foto de: XPB Images Bruno Senna ostentou as marcas da Embratel e da OGX de Eike Batista pela Hispania, em 2010. 26 / 28 Foto de: XPB Images Mauricio Gugelmin era o garoto-propaganda da Perdigão na March. 27 / 28 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch O Banco Safra esteve no carro da Tyrrell de Ricardo Rosset em 1997 e 1998 28 / 28 Foto de: LAT Images

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Siga o Motorsport.com no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.