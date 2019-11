F1: Bottas diz que foi "bom" impedir vitória de Hamilton nos EUA

Valtteri Bottas disse que foi "bom" negar ao companheiro de Mercedes Lewis Hamilton a chance de ganhar seu sexto título da Fórmula 1 com a vitória no GP dos Estados Unidos neste fim de semana.

Pole, Bottas ultrapassou Hamilton com cinco voltas restantes depois de ficar para trás porque se comprometeu com uma estratégia de duas paradas, enquanto a equipe germânica deixou Hamilton em tática de um pit stop.

A quarta vitória em 2019 não foi suficiente para manter Bottas na disputa pelo campeonato, mas a segunda vitória do finlandês em três corridas garantiu-lhe a posição de vice-campeão da temporada neste ano.

"Neste fim de semana, vencer era a única coisa que eu poderia fazer para tentar manter as esperanças do título ", disse Bottas quando ao Motorsport.com. “Eu fiz a minha parte. O que é bom. Mas Lewis ainda estava forte neste fim de semana, como sempre”.

“Estou com sentimentos mistos, na verdade. No final de semana em si, fui forte. Mas, por outro lado, ser o melhor do resto não é bom. Mas você sempre precisa olhar para os aspectos positivos. É a minha melhor temporada na F1 até agora, então isso é bom”.

"Olhando para outros pontos positivos, obtive enormes ganhos em muitas áreas em termos de ritmo de corrida. E tenho certeza que Lewis realmente queria ganhar o título ao vencer a corrida. Eu poderia parar isso. Então foi bom”.

Bottas tem mais poles do que Hamilton em 2019, cinco a quatro, e apenas um pódio a menos (15 a 16). No entanto, Hamilton teve seis vitórias a mais, o que explica a diferença de 67 pontos entre a dupla da Mercedes.

Investida sobre Hamilton

O finlandês também falou da ultrapassagem sobre o companheiro britânico em Austin. "Eu estava chegando perto, havia algum tráfego pela frente, Lewis cometeu um erro na curva 11 e eu tive uma primeira oportunidade", disse Bottas.

“Ele cobriu o traçado interior, então eu tive que pegar a linha externa, mas ele freou muito tarde. Tive que sair da pista para evitar a colisão, mas tudo bem, porque se eu estivesse na posição dele, teria feito o mesmo”.

“Na outra oportunidade, ele foi um pouco para fora na curva 8 ou 9, e eu pude chegar bem perto antes da reta oposta. Então a manobra foi um pouco mais direta", completou o piloto finlandês do carro #77.

GALERIA: Resultado do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1

Galeria Lista 1º: Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 1 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2º: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 2 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 3º: Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 3 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 4º: Charles Leclerc, Ferrari SF90 4 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 5º: Alex Albon, Red Bull Racing RB15 5 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 6º: Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 6 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 7º: Lando Norris, McLaren 7 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 8º: Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 8 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 9º: Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 9 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 10º: Sergio Perez, Racing Point RP19 10 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 11º: Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 11 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 12º: Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 12 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 13º: Lance Stroll, Racing Point RP19 13 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 14º: Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38 14 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 15º: Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 15 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 16º: Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 16 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 17º: George Russell, Williams Racing FW42 17 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 18º: Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 (abandonou por problema no freio) 18 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 19º: Robert Kubica, Williams FW42 (abandonou por problema hidráulico) 19 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 20º: Sebastian Vettel, Ferrari SF90 (abandonou por quebra na suspensão) 20 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

