A Fórmula 1 entra em uma nova era em 2021, com a introdução do teto orçamentário, que vem levantando outras discussões sobre novos tetos, incluindo salarial para pilotos. Para o chefe da AlphaTauri, Franz Tost, essa limitação de salários é necessária, acreditando que os pilotos não deveriam receber milhões para desempenhar sua função, defendendo que esse dinheiro deveria ser destinado ao desenvolvimento dos carros.

A discussão sobre o teto salarial começou a ganhar força no ano passado com a aprovação do teto orçamentário. Algumas equipes questionavam se os contratos dos pilotos não deveriam entrar nessa regra, mas o tema levanta polêmica. De um lado, estão nomes como o próprio Tost e Helmut Marko, que recentemente disse que pilotos como Lewis Hamilton são caros demais para a F1.

Mas há quem defenda que eles merecem os valores que recebem, principalmente por dois motivos: o fato deles arriscarem suas vidas na pista e por serem as vitrines do esporte para o mundo, muito mais do que as próprias equipes.

"Os pilotos devem receber algo, logicamente, mas nunca deveria haver uma discussão sobre milhões", disse Tost em entrevista à televisão alemã. "Temos limites de gastos para carros, equipes e motores, por que pagaríamos uma quantidade infinita de dinheiro aos pilotos?".

Tost ainda defendeu que o certo seria destinar esses valores pagos aos pilotos para focar no desenvolvimento do carro. O chefe da AlphaTauri segue uma linha de raciocínio que ficou muito conhecida por Frank Williams, acreditando que o rendimento do carro seja tão ou até mais importante que a qualidade do piloto.

"Para mim, eu falaria para eles escolherem: ou colocamos o dinheiro no carro para que seja competitivo ou escolhem o dinheiro. Um piloto verdadeiro vai escolher o dinheiro para o carro".

