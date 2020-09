Após a vitória de Pierre Gasly no GP da Itália de Fórmula 1, as discussões sobre uma possível troca entre o francês e Alex Albon na Red Bull esquentaram ainda mais. Mas para o chefe da AlphaTauri, Franz Tost, a esperança é de que seu piloto siga com a equipe.

Com nove etapas da temporada 2020 da F1, a AlphaTauri tem mostrado boas performances ao longo do ano e já acumulou 53 pontos no Mundial de Construtores, ocupando a sétima posição, a apenas 13 da Ferrari. Desse total, Gasly foi responsável por 43 pontos, contra apenas 10 de Daniil Kvyat.

"Se nós perdermos ele, significa que a equipe fez um ótimo trabalho, porque, caso contrário, não o levariam", disse Tost à Sky Sports F1. "Mas, atualmente, eu sigo otimista de que ele continuará com a equipe'.

Tost também notou a crescente motivação de Gasly desde o seu retorno à Toro Rosso na metade da temporada de 2019. O francês fez sua estreia na F1 com a equipe em 2017 e fez a temporada de 2018 completa por lá.

"Ele está muito motivado. Ele já estava no ano passado, quando voltou da Red Bull. Ele chegou em meu escritório e nos cumprimentamos, quando ele disse: 'Parece que eu nunca saí daqui, é a minha família'".

"Ele gostou do carro. Já tínhamos um pacote competitivo e, a partir de Spa, ele melhorou sua performance e conseguiu aquele segundo lugar em São Paulo. Foi uma boa luta contra Hamilton".

"Ele fez uma corrida brilhante porque estava na liderança e manteve o controle. Quando Carlos chegou mais próximo, ele melhorou sua velocidade no segundo setor e conseguiu manter a diferença entre 1s2 e 1s5, o que foi bom. Ele manteve o controle no fim".

AlphaTauri AT01 (Temporada 2020) Motor: Honda Combustível: Exxonmobil Pneus: Pirelli Pilotos: 10 - Pierre Gasly 26 - Daniil Kvyat Entenda como Max Verstappen pode sair da Red Bull antes do fim de seu contrato PODCAST: Após 'comemorar' GP 1000, qual é o tamanho da crise da Ferrari?