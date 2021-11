Charles Leclerc será o próximo campeão da Ferrari na Fórmula 1, pelo menos é o que pensa o chefe da equipe Mattia Binotto. Promovido da Sauber em 2019, o monegasco surpreendeu logo em seu primeiro ano pela escuderia, com duas vitórias e sete poles (incluindo mais duas em 2021). Nos anos seguintes, caiu de rendimento junto ao mau momento dos italianos, mas segue bem cotado no grid.

Além de ser rápido em treinos classificatórios, o piloto de 24 anos evoluiu em aspectos de corrida e sabe tanto administrar uma liderança cuidando dos pneus como defende tentativas de ultrapassagem com maestria, segundo Binotto.

"Investimos nele a longo prazo porque estamos completamente convencidos de que ele é o piloto que se tornará o próximo campeão mundial", comentou o chefe da Ferrari à revista GP Racing. "Ele é muito rápido, não apenas em uma volta, mas sua habilidade de atacar e defender na corrida sem perder o ritmo é excepcional. Eu sempre me lembro da disputa contra Lewis em Monza em 2019 ou com Verstappen em Silverstone."

"Charles é muito bom em controlar a pressão e é capaz de vencer porque tem a mentalidade que você precisa quando está na liderança para administrar a situação. Ele é um talento fantástico", acrescentou.

Binotto comparou as características de Leclerc, cada vez mais fortalecidas, às dos grandes campeões da F1 e disse que o monegasco tem o que é necessário para ser diferenciado do resto.

"Sua maneira de gerenciar pneus é incrivelmente diferente agora do que quando começou" disse ele. "Isso o diferencia dos apenas bons pilotos. Se você tiver talento, pode tirar o máximo proveito de um carro. Assim fizeram Michael [Schumacher] e Fernando [Alonso]".

Na atual temporada, Leclerc supera seu companheiro de Ferrari Carlos Sainz na classificação por 152 pontos a 145,5, em uma disputa muito equilibrada da "melhor dupla do grid", segundo Binotto. Apesar de estar à frente na tabela, tem menos pódios que o espanhol - três a um - porém mais poles - duas a zero.

Nenhum deles venceu corrida no ano, mas Charles passou perto no GP da Grã-Bretanha, onde liderou da largada até a 49ª volta de 52 no total.

