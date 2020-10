A temporada 2020 da Fórmula 1 vai começando a se encaminhar para o fim e as especulações relativas às duplas de piloto para o próximo ano começam a ganhar força, com destaque para a Haas, na qual Romain Grosjean e Kevin Magnussen receberam um 'recado' do chefe.

O comandante do time dos Estados Unidos, Gunther Steiner, avisou que seus competidores "precisam olhar em volta" para outras equipes, sinalizando que não manterá a atual formação para o campeonato de 2021.

"Quer você fique (na equipe) ou não, você deve saber. Eles têm que ser os primeiros a saber. Normalmente somos bons nisso (decisões). Mas devido a todas as circunstâncias, precisamos de um pouco mais de tempo neste ano. Mas tenho certeza de que Kevin e Romain não estão em casa esperando por um telefonema meu. Eles precisam olhar em volta porque todos estão fazendo isso. Nós também", disse o dirigente em entrevista durante o GP de Eifel.

"Eles vão e falam com outras equipes, com outras pessoas. Pelo menos, espero que sim. É para isso que eles têm gerenciamento. É para isso que essas pessoas existem. Não fico zangado quando falam com outras pessoas. E eu digo a eles se eles ficam ou não", seguiu Steiner.

Entre os candidatos às vagas de titular na Haas, estão os atuais pilotos reservas: o brasileiro Pietro Fittipaldi e o suíço Louis Deletraz. De saída da Racing Point para dar vaga para o alemão Sebastian Vettel, o mexicano Sergio Pérez tem patrocinadores fortes, os mesmos de Fittipaldi.

Outro que tem possibilidade é o alemão Nico Hulkenberg, que deixou a Renault no fim de 2019 e vem atuando como substituto na Racing Point. Após assumir o carro de Pérez em Silverstone, agora substitui o canadense Lance Stroll, que teve diarreia em Nurburgring.

Todas as notícias sobre o GP de Eifel da F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!

