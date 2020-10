O Grande Prêmio de Eifel da Fórmula 1 teve pouca ação na disputa da ponta, uma vez que Valtteri Bottas abandonou a prova ainda na primeira metade. No entanto, a prova contou com muita disputa no meio do bolo, com destaque para Daniel Ricciardo x Sergio Pérez e o bloco que reunia carros de McLaren, Renault, AlphaTauri e Ferrari. Na reta final da corrida, o Safety Car foi à pista quando Lando Norris abandonou. Foram 15 voltas bastante agitadas.