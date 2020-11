Chefe da Pirelli na F1, Isola testa positivo para Covid-19

A Fórmula 1 divulgou um comunicado nesta segunda (16) anunciando que o chefe da Pirelli para a categoria, Mario Isola, testou positivo para Covid-19 após a última rodada de exames, feita durante o GP da Turquia.

Isola coordena os trabalhos da marca italiana dentro da categoria, lidando com o gerenciamento de pneus para as equipes, além de liderar equipes de investigação e desenvolvimento dos compostos.

Mas a F1 afirmou que todos os contatos que estiveram próximos de Isola foram identificados e retestados, todos voltando com resultados negativos.

"A FIA, a Fórmula 1 e a Pirelli confirmam que o chefe da Pirelli para a F1 Mario Isola testou positivo para Covid-19 no domingo, 15 de novembro durante o GP da Turquia. O diagnóstico de Mario veio após o teste regular do domingo".

"Agora ele está em isolamento e assintomático, seguindo a todas as normas médicas locais. Todos os contatos próximos foram identificados, retestados e nenhum outro caso positivo foi diagnosticado".

Todos os membros do paddock da F1 são obrigados a passar por testes pelo menos a cada cinco dias durante os eventos, seguindo com os protocolos da FIA. Eles também são obrigados a fazer um teste extra até 24 horas antes da entrada no paddock.

Isola é o segundo gerente dentro do paddock a testar positivo na última semana após o diagnóstico positivo do chefe interino da Williams Simon Roberts, que não viajou para a Turquia.

A atualização mais recente da F1 e da FIA sobre os testes de Covid-19 foi divulgada na sexta, com oito casos positivos além do de Roberts entre 2.543 testes conduzidos.

Durante a primeira onda da Covid-19 na Europa, Isola trabalhou na linha de frente como um piloto voluntário de ambulância e paramédico. Ele fazia turnos em Milão durante o auge da contaminação na Itália, ajudando também no treinamento de outros voluntários.

