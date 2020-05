Chefe da Red Bull corneta Renault por saída de Ricciardo; veja

A recente movimentação do mercado de pilotos da Fórmula 1 fez todo o paddock comentar sobre as saídas e trocas de equipe que aconteceram. No centro das discussões, estão dois ex-pilotos da Red Bull, Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo. E o ex-chefe de ambos, Christian Horner, falou sobre o futuro dos dois.

Sobre o australiano, que correu pela Red Bull entre 2014 e 2018, Horner afirmou que mantém contato com Ricciardo, e defende que ele deve ter seus motivos para ter saído da Renault tão rapidamente.

"Recebi uma mensagem legal do Daniel na semana passada", disse Horner em entrevista ao site The Race. "Sempre mantemos contato. Tenho certeza que tinha motivos para sair da Renault depois de um ano. Não fizemos uma corrida nesse ano e já foi para a McLaren. Ele tem seus motivos e não estou a par deles. Já são crescidos e tomam suas próprias decisões".

Já Vettel correu com a equipe entre 2009 e 2014, e teve na Red Bull seu auge na categoria, conquistando seus quatro títulos mundiais.

Logo no início da movimentação do mercado, Horner fechou a porta da Red Bull para Vettel, ao afirmar que não tinha interesse em ter dois "machos alfa" na equipe, mas disse que seria uma pena se o tetracampeão deixar a categoria.

"Foi ótimo assinar com Max antes do ano novo e Alex está fazendo um ótimo trabalho. Estamos bem contentes com a dupla que temos. Será uma pena para Sebastian se ele deixar a F1, mas teve uma carreira incrível. Teve um grande sucesso e conhecendo ele, sei que esta decisão foi tomada com muita análise".

Mas Horner acredita que, caso Vettel queira ficar na F1, não faltarão lugares para o alemão correr.

"Ele é íntegro, tem moral e sabe o que quer para seu futuro. Se quer ficar na F1, não sei, mas não faltarão oportunidades. Ele decidiu que o tempo com a Ferrari acabou, então desejamos o melhor para ele. Não vamos esquecer que ainda há um lugar vago na Mercedes. Se será um encaixe bom para ambos, não sei".

GALERIA: Relembre os carros e pilotos da Red Bull na F1

Galeria Lista 2005 : Red Bull Racing RB1, motor Cosworth 1 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : David Coulthard, Christian Klien e Vitantonio Liuzzi 2006 : Red Bull RB2, motor Ferrari 2 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : David Coulthard, Robert Doornbos e Christian Klien 2007 : Red Bull RB3, motor Renault 3 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : David Coulthard e Mark Webber 2008 : Red Bull RB4, motor Renault 4 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : David Coulthard e Mark Webber 2009 : Red Bull RB5, motor Renault 5 / 16 Foto de: LAT Images Pilotos : Sebastian Vettel e Mark Webber 2010 : Red Bull RB6, motor Renault 6 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : Sebastian Vettel e Mark Webber 2011 : Red Bull RB7, motor Renault 7 / 16 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Pilotos : Sebastian Vettel e Mark Webber 2012 : Red Bull RB8, motor Renault 8 / 16 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotos : Sebastian Vettel e Mark Webber 2013 : Red Bull RB9, motor Renault 9 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : Sebastian Vettel e Mark Webber 2014 : Red Bull RB10, motor Renault 10 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel 2015 : Red Bull RB11, motor Renault 11 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : Daniil Kvyat e Daniel Ricciardo 2016 : Red Bull RB12, motor TAG-Heuer (Renault) 12 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo e Max Verstappen 2017 : Red Bull RB13, motor TAG-Heuer (Renault) 13 / 16 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos : Daniel Ricciardo e Max Verstappen 2018 : Red Bull RB14, motor TAG-Heuer (Renault) 14 / 16 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pilotos : Daniel Ricciardo e Max Verstappen 2019 : Red Bull RB15, motor Honda 15 / 16 Foto de: Erik Junius Pilotos : Alexander Albon, Pierre Gasly e Max Verstappen 2020 : Red Bull RB16, motor Honda 16 / 16 Foto de: Red Bull Content Pool Pilotos : Alexander Albon e Max Verstappen

VÍDEO: Sainz está no nível da Ferrari? Espanhol tem condições de dar certo?

PODCAST Motorsport.com: Será o fim de Sebastian Vettel na Fórmula 1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: