Gasly revela capacete que usará na volta da Fórmula 1 em 2020

No início de maio, o piloto da AlphaTauri, Pierre Gasly, lançou um concurso a seus fãs, para desenhar seu capacete da primeira corrida da Fórmula 1 em 2020 que, salvo imprevistos, deve acontecer na Áustria no início de julho.

Gasly teve várias opções, mas acabou decidindo pelo projeto proposto pela LitzelArt, e o desenho escolhido foi apresentado pelo piloto em suas redes sociais.

O design tem uma mensagem muito clara: pé em baixo, representado pela expressão Full gas. Linhas quadradas se propagam a partir desse tema, passando a impressão de ser ondas de energia, algo presente em todo o capacete.

Duas cores básicas são usadas no desenho: fúcsia e azul, os mesmos tons que voltaram à moda nos últimos anos no esporte, graças do Miami Heat, time da NBA que usou as cores nas camisas de jogos "da cidade". O design também lembra a logo da série policial Miami Vice, famosa na década de 80.

Gasly afirmou também que muitas outras ideias apresentadas poderão ser usadas durante o ano. Aparentemente, o piloto irá se beneficiar da mudança no regulamento da F1 que agora permite mudanças ilimitadas na pintura do capacete durante a temporada.

Galeria Lista Il nuovo casco di Pierre Gasly 1 / 4 Foto de: Pierre Gasly Il nuovo casco di Pierre Gasly 2 / 4 Foto de: Pierre Gasly Il nuovo casco di Pierre Gasly 3 / 4 Foto de: Pierre Gasly Il nuovo casco di Pierre Gasly 4 / 4 Foto de: Pierre Gasly

