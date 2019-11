O campeonato de 2020 da Fórmula 1 será o terceiro seguido sem a presença de um piloto brasileiro no grid, fato anormal para um país acostumado com vitórias (101) e títulos mundiais (8). Mas a corrida para uma vaga não parou, com uma série de pilotos apontados como comandantes do futuro do Brasil na categoria.

Um deles, Caio Collet, é apontado como quem possui o maior talento para tal fim. Na ocasião da data de 10 anos da última vitória brasileira na F1, Rubens Barrichello o elegeu como o melhor piloto. Atualmente com 17 anos, ele competiu na Fórmula Renault Eurocup em 2019, conquistando o título de novatos, com a quinta colocação no geral, além de fazer parte da Academia de Pilotos da Renault.

O chefe do programa de automobilismo da Renault, Cyril Abiteboul, comentou sobre a situação do brasileiro: “O que temos que fazer uma evolução passo-a-passo para que o piloto cresça em sua carreira. Não quero ficar dizendo 'olha, ele é o próximo campeão mundial do Brasil.

"Fazer isso seria como queimar sua carreira", disse Abiteboul quando questionado pelo Motorsport.com sobre sua satisfação com Collet. “Temos que fazer parte disso, estamos bastante envolvidos e isso leva tempo.”

“Não queremos acelerar etapas do desenvolvimento da equipe e nem dos nossos pilotos. Ele tem feito um grande trabalho. É um compromisso de longo prazo com Caio, passamos por uma primeira parte desse caminho, vamos ver se ele consegue chegar lá."

Em recente participação do podcast Motorsport.com Brasil, Caio adotou discurso parecido com o do chefe: “O importante é não dar um passo maior que a perna, então vamos permanecer na Fórmula Renault, evoluir e buscar o título do geral (em 2020)”.

Campeão da F4 Francesa em 2018, Caio também vislumbrou em qual categoria pretende estar após o término da próxima temporada: “Depois, a Fórmula 3, que é uma das categorias mais fortes de pilotos e equipes e deve continuar assim, também correndo com a F1 em todas as etapas. Esse será o próximo passo, depois da Fórmula Renault."

