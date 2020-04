O futuro da Renault na Fórmula 1 depois de 2020 ainda precisa ser confirmado, mas a equipe deve, em qualquer caso, se preparar para a revolução do regulamento de 2021 e para o fim do contrato de Daniel Ricciardo. No entanto, o australiano seria o alvo principal de alguma equipe de ponta, com Lewis Hamilton e Valtteri Bottas na Mercedes e Sebastian Vettel na Ferrari chegando ao fim de seus compromissos.

Durante o programa "La grille" no Canal+, quando perguntado se a manutenção de Ricciardo era um dos problemas em jogo na campanha da Renault, o chefe, Cyril Abiteboul, respondeu.

"Temos que retê-lo com base em boas fundações. O que importa é o projeto. Estou respondendo à pergunta sem realmente responder, mas acho que precisamos esperar e ver as primeiras corridas: demos um passo à frente? Estamos recuperando um pouco mais de confiança em relação ao ano passado? Então, se sentimos que temos um projeto de longo prazo, por que não?"

"Ele deve ser muito cobiçado", explica. "O prazo será um fator. Receio que as coisas aconteçam muito rapidamente, por isso precisamos estar extremamente alertas para não perder essas oportunidades. Mas temos que começar a delinear as negociações, mesmo que não tenhamos declarado nenhum desejo."

E se Ricciardo partisse para outros ares, a marca francesa estaria interessada em recrutar a Vettel, que conquistou seus quatro títulos mundiais com um motor Renault?

"Não quero dizer não, porque ele é um ótimo piloto, um grande campeão, trabalhamos juntos ao lado do motor, vencemos juntos. Prefiro trabalhar com os pilotos do amanhã do que com os de ontem. Realmente é muito difícil."

