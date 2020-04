Após o cancelamento do GP da Austrália de Fórmula 1, motivado por um membro da McLaren testar positivo para o Covid-19, outras pessoas do paddock da categoria foram colocadas em isolamento por apresentar sintomas do vírus. Nesta segunda, a Pirelli anunciou que um de seus funcionários foi infectado, e está sendo tratado em Melbourne.

A empresa divulgou um comunicado que diz: "Um membro da equipe de F1 da Pirelli testou positivo ontem para o Covid-19 em Melbourne. A pessoa está fazendo todos os procedimentos determinados pelas autoridades de saúde da Austrália. Essas autoridades confirmaram à Pirelli que essa pessoa não teve contato com outros que necessitam de cuidados especiais".

"A Pirelli está monitorando a situação de perto com as autoridades de saúde pública".

O teste positivo de um funcionário da McLaren na noite da última quinta (12), levou a equipe a se retirar do GP, e desencadeou uma sequência de eventos que resultou na etapa inaugural da temporada a ser cancelada na manhã seguinte.

Como consequência deste teste positivo da McLaren, outros 14 membros da equipe que estiveram em contato com o infectado foram colocados em quarentena na Austrália para garantir que eles não tenham sido infectados. As equipes da F1 que estão retornando a suas bases na Europa esta semana também estão passando por procedimentos similares, com determinações de não retornarem às fábricas por quinze dias.

Além dos membros em quarentena, outros funcionários da McLaren ficaram na Austrália para dar assistência. Entre eles, o diretor de corridas da equipe, Andrea Stella. Segundo o CEO da equipe, Zak Brown, o membro que testou positivo para o coronavírus já está se recuperando, com o desaparecimento dos sintomas.

