A guerra entre FIA e Fórmula 1 está declarada. De um lado, o presidente da Federação, Mohammed Ben Sulayem, e do outro, a cúpula da categoria e os chefes das equipes.

A gota d’água ficou por conta da ‘intromissão’ de Ben Sulayem no valor da F1, após reportagem da Bloomberg que informou que um fundo público saudita ofereceu US$ 20 bilhões para adquirir a F1, com o mandatário da FIA pedindo cautela para não inflacionar o valor de mercado.

A F1, ao ver as declarações de Ben Sulayem no Twitter, respondeu em uma carta aberta, com Sasha Woodward, conselheiro-chefe da F1, afirmando que o presidente excedeu seus poderes presidenciais com esta declaração.

Recentemente a imprensa alemã reportou que a Liberty Media gostaria de ver Ben Sulayem fora do cargo, e agora chegou a vez de um dos chefes de equipe da F1.

Segundo a BBC, um deles pediu anonimato para falar sobre o dirigente: "Todo mundo acha que ele tem que sair", disse o chefe. "Essa é definitivamente a visão geral."

Outra polêmica recente envolvendo Ben Sulayem foi a descoberta do jornal The Times de declarações sexistas do presidente da FIA em seu antigo site pessoal. Entre outras coisas, ele afirmou que não gostava de mulheres que se acham mais espertas que os homens, “porque na verdade não são”.

Segundo o chefe da equipe consultado, essa descoberta gerou “um desgosto generalizado" entre as equipes. Esse tipo de comentário derruba os CEOs todos os dias”.

"O que ele realmente deveria estar fazendo é recuar e se desculpar. 'Fiz esses comentários há 21 anos. Lamento', ... o que quer que ele queira dizer”, disse o chefe, se referindo ao silêncio de Ben Sulayem sobre esse caso.

