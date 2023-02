"Nunca se sabe...": Grosjean 'deixa no ar' retorno à F1; confira

Carregar reprodutor de áudio

Piloto da Andretti na IndyCar, Romain Grosjean falou sobre a possibilidade de um retorno à Fórmula 1, na qual correu por Renault, Lotus e Haas, e analisou a tentativa de Michael Andretti e cia entrarem com a equipe norte-americana no grid da categoria máxima do automobilismo mundial.

“Uma coisa que aprendi no passado é nunca dizer nunca ”, afirmou o franco-suíço à GQ quando questionado sobre uma possível volta à elite global do esporte a motor. "De imediato, eu diria que prefiro ficar na Indy, mas, novamente, nunca se sabe...", ponderou ele.

"Quando as coisas estão feitas e concretas à sua frente, às vezes você muda de ideia. Eu disse à minha esposa que nunca iria morar nos Estados Unidos, nunca iria correr em um campeonato norte-americano e que nunca faria as 500 Milhas de Indianápolis. Agora, já fiz essas três coisas", seguiu.

“Nunca se sabe o que o futuro reserva, mas, no momento, estou gostando da IndyCar... E estou gostando de poder fazer as corridas de endurance com a Lamborghini na IMSA. É o equilíbrio certo", explicou Grosjean, que correu na F1 em 2009 e de 2012 a 2020.

"Mas claro que a F1 continua sendo a principal categoria do automobilismo. Então, se fosse numa equipe para vencer... sim. Claro, Andretti terá muito trabalho a fazer se chegar à F1, como a Haas", analisou.

"E, para dizer a verdade, meus últimos dois anos na F1 não foram muito agradáveis. Mas aqui nos Estados Unidos, na IndyCar, é diferente. Todo mundo tem chance de vencer. Quando muita gente pergunta se vou voltar para a F1, digo: 'Não, se não for em uma equipe onde eu possa vencer', porque é isso que eu quero, mais do que estar na F1, embora estar na F1 seja muito divertido", completou Grosjean.

