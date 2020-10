A pista belga de Spa-Francorchamps, uma das mais importantes do mundo do esporte a motor, divulgou um projeto de renovação do circuito avaliado em mais de 500 milhões de reais visando o retorno das corridas de moto a partir de 2022, que incluem novas arquibancadas e a volta das caixas de brita.

No ano passado, a direção do circuito anunciou a volta das corridas de moto na pista belga a partir de 2022, com a chegada das 24 Horas de Moto de Spa, visando um acordo com a MotoGP para o futuro.

Para obter a Licença C da Federação Internacional de Motociclismo, o circuito projetou novas áreas de escape com caixas de brita sendo instaladas em cinco curvas chave: La Source, Raidillon, Blanchimont, Les Combes e Stavelot.

Em várias curvas, incluindo a Raidillon, onde o piloto da F2 Anthoine Hubert sofreu um acidente fatal em 2019, a área de escape também será expandida. Os novos escapes são parte de um projeto de renovação de 10 anos que custarão mais de 500 milhões de reais, que também mexerá com as áreas de espectadores, mais antigas.

Novas arquibancadas e boxes VIP incluirão um novo setor ao longo da Raidillon, que deve acrescentar 13 mil lugares, dobrando a capacidade permanente do circuito.

"Com esses investimentos nos próximos 10 anos, estamos mostrando que sonhos se tornam realidade", disse o CEO de Spa Nathalie Maillet. "Com a chegada desse grande evento de endurance, estaremos concluindo a primeira fase de nosso 'Projeto Moto'".

"Esse anúncio é ainda mais importante nesse período difícil de eventos com portões fechados durante a pandemia. Correr está no DNA de Spa-Francorchamps, mas não é a mesma coisa sem fãs. Esse projeto também inclui melhorias para o público".

Galeria Lista Spa-Francorchamps renovation project 1 / 9 Foto de: Circuit Spa-Francorchamps Spa-Francorchamps renovation project 2 / 9 Foto de: Circuit Spa-Francorchamps Spa-Francorchamps renovation project 3 / 9 Foto de: Circuit Spa-Francorchamps Spa-Francorchamps renovation project 4 / 9 Foto de: Circuit Spa-Francorchamps Spa-Francorchamps renovation project 5 / 9 Foto de: Circuit Spa-Francorchamps Spa-Francorchamps renovation project 6 / 9 Foto de: Circuit Spa-Francorchamps Spa-Francorchamps renovation project 7 / 9 Foto de: Circuit Spa-Francorchamps Spa-Francorchamps renovation project 8 / 9 Foto de: Circuit Spa-Francorchamps Spa-Francorchamps renovation project 9 / 9 Foto de: Circuit Spa-Francorchamps

O projeto de 500 milhões de reais tem financiamento do próprio fundo do circuito, um empréstimo bancário e um investimento da Sogepa, a empresa de investimento do governo da Valônia, que também ajuda a financiar o GP de F1.

O retorno da caixa de brita em algumas das curvas chave da pista também devem afetar a F1 e outras corridas de carro, incluindo as 24 Horas de Spa, já que os escapes de asfalto da pista levantaram nos últimos anos discussões impopulares sobre limites de pista.

O circuito reforçou que o traçado atual de 7.004 metros não será modificado.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre F1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PÓDIO: Histórico! Hamilton iguala Schumacher em vitórias na F1 no GP de Eifel

PODCAST: A F1 perde força com a saída da Honda?